El nuevo hotel del Casino tendrá 63 habitaciones, dará empleo directo a 20 personas y estará listo a lo largo de 2027 - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del antiguo edificio del Casino (situado en la calle Sagasta, 10, de Logroño) para convertirlo en un nuevo hotel de la cadena BESTPRICE ya están en marcha. El nuevo complejo contará con 63 habitaciones y dará empleo a unas 20 personas de forma directa. Cuenta con una inversión que superará los 4 millones y se prevé que pueda estar listo "a lo largo de 2027".

Así lo ha explicado este martes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha acudido junto con el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, y con los arquitectos responsables del proyecto a visitar el inicio de las obras.

El alcalde ha indicado que este ambicioso proyecto será "muy relevante para la ciudad de Logroño" pero también para el turismo, la economía, la hostelería y la rehabilitación de nuestro patrimonio.

Como ha recordado, el edificio donde se ubicará el hotel era, hace años, "el edificio de la Electra y, por tanto, tenía un uso determinado, uso empresarial, que daba servicio a gran parte de la ciudad de Logroño".

Después pasó a propiedad del Ayuntamiento y tras una enajenación mediante concurso se creó el Casino. Actualmente "llevaba un tiempo parado hasta que se encontró un nuevo uso, un hotel, del que ya podemos comenzar a ver las obras de recuperación del edificio".

Así las cosas, añade el alcalde, "empieza una obra de recuperación con una cadena hotelera que factura un importante volumen de negocio y que es una empresa seria, puesto que además cotiza en bolsas internacionales". Se incorporará "a la oferta hotelera de calidad de nuestra ciudad".

BESTPRICE cuenta con diez establecimientos boutique operativos: cuatro en Barcelona, dos en Madrid, uno en Gerona, uno en Valencia, otro en Toledo y un último en Santillana del Mar.

Además del establecimiento de Logroño, tiene prevista la incorporación de otros dos hoteles en Barcelona y Málaga.

COLABORACIÓN CON LA HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN LOGROÑESA

Además, la cadena va a trabajar en sintonía y en colaboración con la hostelería y la restauración de Logroño a través de acuerdos para activar la economía de nuestra ciudad, sobre todo, en la parte hostelera.

Ha asegurado que las obras respetarán la fachada "extraordinaria" así como ciertos elementos patrimoniales de su interior, "como pueda ser una bodega y algunas piezas de sillería". El desmontaje, prosigue, "está siendo casi artesanal, con el fin de preservar todos esos elementos".

Por su parte, la arquitecta de DGN, Gracia Íñigo, ha explicado que el nuevo hotel contempla, además del edificio emblemático del Casino de la calle Sagasta, la suma de otros edificios pequeños por lo que la reforma debe adaptarse también a esta situación.

Por ejemplo, indica, "también se integrará al hotel el actual edificio de Márques de San Nicolás, 74, que tiene un mirador de madera y una planta más que el resto que debemos rehabilitar".

UN PATIO EN EL INTERIOR

En el exterior se mejorarán las fachadas y cubiertas y se acondicionarán algunos de los huecos para que puedan servir a las habitaciones. Ya en el interior se creará un patio que es la única reforma que tienen en el volumen existente del edificio para poder iluminar las habitaciones que darán al patio.

En la planta baja del hotel se aprovechará toda la esquina del edificio principal -de Sagasta, 10- para la recepción y el salón social y luego se situarán las zonas de habitaciones y servicios por el resto de plantas.

Finalmente en el sótano se mantendrá la bodega histórica con dos calados y se crearán los aparcamientos en sus tres plantas inferiores.