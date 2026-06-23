El nuevo Plan General de Protección de Incendios riojano marca la prevención, vigilancia y extinción para 10 años

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LOGROÑO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 23, por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del nuevo Plan General de Protección frente a Incendios Forestales de La Rioja (PGPIF) que, una vez aprobado, servirá como instrumento para la planificación estratégica de la política forestal de prevención, vigilancia y extinción de incendios en la comunidad autónoma durante la próxima década.

Este nuevo plan, que sustituye al anterior aprobado en 2012, busca dar respuesta a los nuevos escenarios derivados del cambio climático, con incendios forestales de mayor magnitud e intensidad, y pretende usar el conocimiento adquirido durante estos años para anticiparse a posibles futuros siniestros que generarían graves impactos ambientales, económicos y sociales. Además, es una herramienta clave para proteger a la población, el medio natural y las actividades económicas que se desarrollan.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha explicado que la tramitación del documento se inició en mayo de 2025, tras haber completado el periodo de exposición e información pública y de participación ciudadana. Tras los diferentes informes sectoriales, y ser presentado y debatido el texto con los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente de La Rioja (CAMA), y superar los trámites ambientales, el Plan entrará en vigor antes del próximo de julio.

Este plan se articula en torno a cinco grandes objetivos para los próximos diez años: reducir el riesgo de incendios forestales, proteger de forma eficaz a las personas, sus bienes y los ecosistemas, mejorar tanto la prevención como la capacidad de intervención del operativo de extinción, incrementar la resiliencia del territorio, y adaptar la gestión de las masas forestales a las nuevas condiciones climáticas.

Para dar cumplimiento a objetivos, el PGPIF analiza y evalúa la situación territorial y el marco normativo, la estadística de incendios (1968-2021), la meteorología, la tipología y patrones de propagación del fuego, la definición de Zonas de Alto Riesgo (ZAR), el inventario de infraestructuras y recursos, el diseño de los Puntos Estratégicos de Gestión (PEG), la selvicultura preventiva, la seguridad en la interfaz urbano-forestal, la concienciación ciudadana y la partida presupuestaria.

ZONAS DE ALTO RIESGO Y SELVICULTURA PREVENTIVA

Uno de los pilares más relevantes del Plan General de Protección frente a Incendios Forestales es la delimitación de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR), donde la frecuencia de incendios y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias la adopción de medidas especiales de protección. El estudio técnico revela que el 21,5 % de la superficie de La Rioja presenta un nivel de riesgo extremo o muy alto debido a la acumulación crítica de combustible, pendientes pronunciadas y proximidad a bienes vulnerables.

De este plan general se derivan 20 Planes Comarcales de Defensa. En este momento los referidos a las tres zonas que más incendios forestales han sufrido en los últimos años ya han sido redactados (Yerga, Moncalvillo y Ezcaray) y están pendientes de aprobación, y otros 4 se redactarán a lo largo de este año (Préjano, interfluvio Leza-Jubera, Alto Najerilla y Obarenes).

Asimismo, y de acuerdo con la normativa y esta zonificación, los municipios con más del 60 % de su término en niveles de riesgo de medio a extremo, deben redactar sus Planes de Actuación Municipal frente al Riesgo de Incendios Forestales (PAMIF). El Gobierno de La Rioja apoyará técnicamente a estos municipios en la elaboración de los documentos.

También, gracias a este nuevo plan, se establecen Puntos Estratégicos de Gestión en zonas clave del territorio donde la gestión de combustibles y la preparación de infraestructuras previa permite a los equipos de extinción realizar maniobras seguras y efectivas, aumentando su seguridad, al hacer frente a un incendio.

En cuanto a la selvicultura preventiva, el objetivo central es actuar sobre la estructura de las masas forestales para lograr un menor grado de continuidad y de carga de combustible, minimizando la aparición de fuegos de copas y facilitando oportunidades de ataque seguro para el dispositivo de extinción. Para ello, el plan define y regula la implantación de Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG), Áreas Cortafuegos (AC), Fajas Auxiliares (FA) y Áreas de Baja Carga de Combustible (ABC).

Para la ejecución de este plan general se ha previsto un presupuesto extraordinario de un total de 61.921.198 euros, que se suman a los recursos que se disponen cada año. La mayor partida económica se sitúa en el ámbito de las infraestructuras y recursos, dotado con más de 60,7 millones de euros. Dentro de este apartado destaca una inversión de 35 millones de euros destinada en exclusiva a la mejora y al mantenimiento de la red de selvicultura preventiva en las Zonas de Alto Riesgo, a los que se sumarán 3,7 millones para convenios y ayudas destinadas a trabajos selvícolas en montes de titularidad privada.