Un nuevo protocolo entre Gobierno riojano e Hiberus "conectará a las personas con las tecnologías para construir futuro"

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al presidente de Hiberus, Íñigo de Yarza López-Madrazo. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo protocolo de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y Fundación Hiberus permitirá "conectar a las personas con las tecnologías para construir futuro", de forma especial a los más vulnerables, con el fin de ayudar en el proceso de transformación digital "en el que estamos inmersos".

Un protocolo que afianza una colaboración piloto previa, con programas específicos que demuestran el "compromiso firme y estable" de seguir avanzando en las competencias digitales.

Por ello y gracias a este marco de colaboración se permitirá "que nadie se quede atrás" ya que alberga diferentes líneas de actuación tanto en el ámbito educativo, como en el del impacto social o del emprendimiento, entre otros.

Así se han expresado este lunes el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al presidente de Hiberus, Íñigo de Yarza López-Madrazo tras la firma del protocolo.

"UNO DE LOS GRANDES RETOS DE LA SOCIEDAD"

En su intervención, el presidente riojano ha puesto en valor "la importancia" de adaptarnos a la transformación digital, un proceso que "afecta a todos los ámbitos de la vida y a los ciudadanos. Es uno de los grandes retos de sociedad".

Por ello, prosigue, "este protocolo surge de la preocupación, interés y compromiso que ambas instituciones tenemos de facilitar el acceso a la tecnología al conjunto de los ciudadanos y especialmente a los más vulnerables para evitar brechas digitales".

Como ha recordado, la Fundación Hiberus ha desarrollado en los primeros meses de 2026 un primer proyecto piloto que ha permitido que alumnos de dos centros públicos riojanos, de 5º y 6º de Primaria, hayan podido desarrollar un programa de mejora de competencias digitales y acceso a la competencia digital. "Una experiencia muy exitosa que se ampliará y extenderá a Secundaria".

A partir de ahí, este protocolo general "llevará la misma dinámica y filosofía para aprovechar programas sociales y educativos con el fin de conectar a los ciudadanos con la tecnología" porque la transformación digital "afecta a todas las áreas de actividad".

"ALIANZAS QUE NO SUMAN SINO QUE MULTIPLICAN"

Por su parte, el presidente de Hiberus ha puesto en valor la importancia de este protocolo para que la ciudadanía sepa "que hay actores públicos y privados que les acompañan en la transformación digital. Son alianzas que no suman sino que multiplican".

Como ha indicado, es el primer protocolo que Hiberus firma con un Gobierno autonómico y que se centrará en "la formación y talento digital" poniendo el foco también en las "nuevas profesiones que se irán desarrollando".

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