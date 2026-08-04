El número de parados sube en 386 personas en julio en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.413

Archivo - Oficina de empleo de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja subió en 386 personas el pasado mes de julio, un 3,21 por ciento más respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.413, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En el conjunto del país, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85%), algo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social explica que esta subida "atípica" responde a una sensibilidad cada vez menor a la estacionalidad y una reducción del promedio de bajada tras la reforma laboral.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)