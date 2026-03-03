El número de parados sube en 48 personas en febrero en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.502

Archivo - Servicio Riojano de Empleo, paro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja subió en 48 personas el pasado mes de febrero, un 0,39 por ciento menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.502, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 3.584 personas en febrero en relación al mes anterior (+0,1 por ciento), su mayor alza en este mes desde 2021, lastrado por el sector servicios y por el colectivo sin empleo anterior, compuesto en su mayoría por jóvenes en busca de su primer puesto de trabajo.

