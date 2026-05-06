Presentación de Najeraamor - RADIO RIOJA-CADENA SER

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

OBK, Rebeka Brown y José Manuel Duro, Cartel de lujo para conmemorar la tercera edición de Najeramor. "Cuando hace tres años, el concejal Javier Benito me propuso colgar la bandera arcoíris, pensé que nuestra ciudad merecía algo más que mostrar un símbolo en el balcón. Yo quería que Nájera hiciese algo que pudiera cambiar las cosas", explica el alcalde, Jorge Salaverri, señalando que "el tiempo me dio la razón cuando varios ciudadanos nos preguntaban cómo escuchar las jornadas, porque no se atrevían a venir, por miedo a que los viesen, a que los señalasen. Entonces comprendí que los Ayuntamientos tenemos que estar donde la gente nos necesita y que, ahora más que nunca, es importante celebrar esta jornada que no va de etiquetas, sino de respeto, de tolerancia, de celebrar juntos que vivir en paz es posible".

Dos serán las iniciativas fundamentales en Najeramor 2026. Por un lado, las jornadas LGTBIQ+, que tendrán lugar en el quiosco del paseo, de 12.30 a 14 horas; y, por el otro, un macroconcierto totalmente gratuito para todos los najerinos y najerinas, los riojanos y riojanas y los visitantes que quieran acudir, con independencia de si pertenecen al colectivo o no. "Está pensado para que todos y todas podamos disfrutar de una noche fantástica de convivencia y respeto", como señala el alcalde.

Najeramor nació como una forma de reivindicar la igualdad, el derecho a la libertad de las personas y de respeto a los derechos humanos, en un metafórico banderazo de salida a los actos del Mes del Orgullo en La Rioja. "Cada año hemos ido avanzando y, en esta tercera edición, queríamos dar un paso más y convertir a Nájera en una referencia nacional", indica Benito, presentando la que "va a ser, seguro, una de las mejores y mayores citas musicales, totalmente gratuitas, en la antesala del verano riojano".

Desde las 23,30 horas, OBK, Rebeka Brown y José Manuel Duro "Es evidente que OBK es uno de los grupos techno pop más populares de España, con más de diez discos de platino, millón y medio de discos vendidos y conciertos que se llenan hasta la bandera. Además, este año, está en plena gira Vértigo Tour, para celebrar su 35 aniversario", explica Oliver Cuesta, productor y promotor del concierto, que contará, además, "con el espectáculo increíble siempre de Rebeka Brown, un icono en Ibiza y capaz de meter 60.000 personas en el Barcelona Gay Pride. Fue finalista en Fama A Bailar y lleva 25 años con una agenda repleta de actuaciones de proyectos".

El broche final se pondrá con una sesión de "Los40 Dance, a cargo de José Manuel Duro, una de las voces más míticas y reconocibles de la radio dance en España. Nájera siempre ha sido un referente histórico de este tipo de música en nuestra región, así que teníamos muchas ganas de organizar una fiesta Dance, recordando, potenciando y revitalizando esta fortaleza musical que siempre ha tenido Nájera", comentó Alberto Aparicio, director de Los40 Rioja. Los conciertos se desarrollarán en la Plaza de España, comenzarán a las 23,30 horas, y contarán con la presentación de Bárbara, la Reina de la Pantaloneta, y el najerino Ho Mammy Devil.

JORNADAS LGTBIQ+

Najeramor 2026 comenzará con las III Jornadas que, en esta ocasión evolucionan y se ofrecerán en abierto, desde el quiosco del paseo. Comenzarán a las 12.30h y abordarán temas fundamentales, casi olvidados o desconocidos, como son la sexualidad en la vejez y el VIH. "Aunque parezca mentira sigue habiendo un gran desconocimiento y demasiada desinformación. Os reconozco que conozco a mucha gente que tiene un lío tremendo y que no conoce las fases del virus y los avances médicos de la actualidad", explica Javier Benito, admitiendo que "si hoy en día, la sexualidad es un problema en edades jóvenes, imaginaros lo que es pertenecer al colectivo en mayores, en donde el tabú es todavía mayor".

Por último, Jorge Salaverri, quiso "dar las gracias a Javier, que tuvo la visión y la energía de crear esta iniciativa que cada año consigue superarse, a Gylda, que confió en nosotros desde el primer momento y sin cuyo apoyo esto no sería lo que es; y al Gobierno de La Rioja, por respaldar un proyecto que es de toda la región".