La obra de rehabilitación de la cafetería de La Grajera comenzará "de inmediato" tras adjudicarse en 503.000 euros

Archivo - Atardecer en La Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La obra para llevar adelante la rehabilitación ecoeficiente de la cafetería de La Grajera comenzará "de manera inmediata", una vez que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado este miércoles los trabajos, por un importe de algo más de 503.000 euros.

Como ha apuntado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno Celia Sanz, el Ayuntamiento de Logroño recibió el pasado mes de julio una financiación de 991.334 euros, procedentes de fondos europeos Next Generation en el marco del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021 y el Plan de Acciones de Cohesión entre destinos del Camino de Santiago de La Rioja planteado por el Gobierno regional.

Con parte de esta cantidad se afrontará el proyecto de rehabilitación ecoeficiente del local municipal de hostelería situado en el Parque de La Grajera, que conlleva la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo, así como los aseos de este espacio recreativo.

De este modo, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado estos trabajos a la empresa Contratación y Ejecución de Obras, S.L. por una cantidad de 503.899,94 euros (IVA incluido).

De este modo, los trabajos comenzará "de manera inmediata" al tiempo que, como ha apuntado Sanz, "en paralelo, se tramitará lo relativo a la concesión, para que, en cuanto estén finalizadas las obras o poco después, pueda empezar a prestar el servicio".

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

Logroño continúa avanzando en el proyecto de digitalización y mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua que desarrolla de forma conjunta con los municipios de Lardero y Villamediana de Iregua y que cuenta con una ayuda de 4,1 millones de euros de fondos europeos a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico.

En el marco de las actuaciones contempladas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el convenio regulador para la realización conjunta de la contratación esporádica del servicio externo de auditoria del PERTE de digitalización del ciclo del agua, de una solución de plataforma integral de gestión de la información y de las soluciones verticales de gestión del ciclo del agua del proyecto mencionado.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la eficiencia energética en el sistema de elevación de agua potable a la empresa Ecotelia Servicios Energéticos, S.L. por una cuantía de 233.112,30 euros (IVA incluido).

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA COMPRA Y VENTA DE ENERGÍA.

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, en su sesión de este miércoles de la Junta de Gobierno Local, la licitación del servicio de asistencia técnica para la compra y venta de energía destinada a los servicios públicos del Consistorio y las diferentes dependencias municipales.

Para ello, ha dado el visto bueno a un gasto preciso de 27.260,60 euros (IVA incluido), que se desglosará en dos anualidades:

De diciembre de 2025 a noviembre de 2026: 13.630,30 euros (IVA incluido).

De diciembre de 2026 a noviembre de 2027: 13.630,30 euros (IVA incluido).

Se trata de un procedimiento abierto que está incluido dentro del objetivo general del desarrollo sostenible y enmarcado en la idea general del Ayuntamiento de una ciudad verde y acorde con los estándares de eficiencia y reducción del consumo energético.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LAS CAÑAS.

Dentro del plan del Ayuntamiento de Logroño para mejorar e impulsar los polígonos industriales de la ciudad se encuentra la renovación del Polígono Industrial Las Cañas, cuyo proyecto (fase I) ha sido redactado por arquitectos e ingenieros municipales.

Los primeros trabajos del proyecto, dividido en tres fases, se han centrado en actuaciones urbanísticas y están siendo realizados por la empresa Ingelec Rioja, S.L. por una cuantía de 2.408.937,99 euros (IVA incluido).

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el levantamiento de la suspensión temporal acordada por la propia Junta el pasado 23 de julio debido a que por aquel entonces no se contaba con la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de estas obras.

"Con la reanudación de los trabajos, se repondrá y mejorará la instalación de alta y baja tensión del polígono y luminarias con la reposición de aquellos elementos que fueron vandalizados", ha apuntado la portavoz.

Igualmente, se repondrán otros elementos técnicos como los centros de transformación además de los edificios prefabricados que los albergan, al igual que los centros de maniobra, la aparamenta de los cuadros de mando y protección de la instalación de alumbrado público y los armarios prefabricados que los albergan.

COMITÉ DE CALIDAD.

El Ayuntamiento de Logroño lleva trabajando en el ámbito de la calidad desde el año 1998, tal y como atestiguan el Comité de Calidad del Consistorio, que vela por la óptima ejecución y despliegue de las políticas públicas o acreditaciones como el certificado ISO 9001 desde hace 19 años y la Q de plata en el Modelo de Excelencia de EFQM lograda en 2012.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la actualización de responsables de procesos y delegados de calidad de las diferentes áreas y actividades municipales, así como la modificación de varios procesos de trabajo internos y los últimos informes de las encuestas anuales de funcionarios y asociaciones.

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS CULTURALES

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para apoyar acciones e iniciativas culturales impulsadas por empresas y autónomos que complementen y enriquezcan la oferta municipal en este sentido.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión, de manera definitiva, por una cuantía total de 100.000 euros, la concesión provisional de las ayudas a 16 entidades, tal y como se desglosa a continuación:

Jorge Tesone '(FITLO'): 10.458,60 euros.

Fernando Arturo Vílchez (Festival de cine 'Los trabajos y las noches'): 9.228,19 euros.

Antonio Armendáriz ('Festival Lucrecia Arana'): 7.628,64 euros.

Fernando Moreno Alonso ('MUTE Festival 2025'): 7.136,47 euros.

La Casa del Vacío Arte y Arquitectura, S.L. ('Pequeños arquitectos'): 7.013,42 euros.

Pepitas de Calabaza, S.L. ('Repelencias. Rafael Azcona, dibujante'): 6.767,34 euros.

Adriana Bañares Camacho ('Poetry Slam Logroño'): 6.767,34 euros.

Hijos de Gumersindo Cerezo, S.L. ('Lectopías'): 5.000 euros.

Sonia Marisa de Oliveira Sequeira ('Altavoz. Festival Internacional del Cuento de Logroño 2025'): 5.000 euros.

Francisco Larrea Nicolás ('Festival de Artes en la Calle e Integración Plaza Maravillas'): 5.000 euros.

Santos Ochoa, S.A. ('Espacio Cultural Santos Ochoa'): 5.000 euros.

Antonio Palomino ('Logic Fest'): 5.000 euros.

Rioja Eventos, S.L. ('Logroño Soul Festival'): 5.000 euros.

Gaspar Andrés Barbi Briones ('Festival Calle Salsa 2025'): 5.000 euros.

Kaleidoscopio, S.C. ('Kaleidoscope Logroño Weekend'): 5.000 euros.

Ignacio Faulín, S.L. ('Feria del Castellano y la Música'): 5.000 euros.