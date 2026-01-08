Las obras de la calle Beti Jai ya están en marcha con previsión de que concluyan en seis meses

Inicio de obras en la calle Beti Jai de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación de la calle Beti Jai, que suponen el primer hito para la regeneración urbana y comercial del Paseo de las Cien Tiendas, ya están en marcha. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, han visitado esta mañana los trabajos e informado de cómo será su desarrollo.

"Desde el equipo de Gobierno continuamos cumpliendo con la hoja de ruta planteada para la regeneración del Paseo de las Cien Tiendas. Una actuación respaldada en todo momento por criterios técnicos y basada en el diálogo constante con vecinos y comerciantes afectados", ha destacado el alcalde.

"Se trata de una intervención que nos va a permitir dar un notable impulso a esta zona de la ciudad, mejorando los espacios, la habitabilidad y el tránsito, así como potenciando la actividad, sobre todo la comercial", ha añadido Escobar.

El primer edil ha subrayado que la remodelación de la calle Beti Jai que acaba de comenzar "dará continuidad a la intervención realizada para conectar la Glorieta del Doctor Zubía con las Cien Tiendas y nos permitirá seguir consolidando el itinerario peatonal entre esta zona y el Casco Antiguo".

DETALLES DE LA INTERVENCIÓN EN BETI JAI

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha detallado que los trabajos de remodelación de la calle Beti Jai, adjudicados por un importe de 414.394,91 euros a la empresa CJM Obras y Gestión Sostenible, cuentan con un plazo de ejecución de seis meses. La intervención incluye la renovación completa del pavimento, instalaciones, mobiliario urbano, abastecimiento de agua y soterramiento de cables.

Respecto al alumbrado público, se renovará la canalización y las luminarias colgadas en fachadas, dotando a la calle de una mayor eficiencia energética. Se contempla también la instalación de jardineras con distintas especies arbustivas y florales y en cuanto al mobiliario urbano, se dotará a la calle de nuevos bancos y papeleras. La intervención en Beti Jai conllevará cortes puntuales al tráfico, de los que se irá informando oportunamente a vecinos y comerciantes afectados.

TRES CRITERIOS

López-Araquistáin ha recordado que el Ayuntamiento adjudicó recientemente la asistencia técnica para la redacción del nuevo proyecto de urbanización del área delimitada por Calvo Sotelo, Juan XXIII, Doctores Castroviejo y Ciriaco Garrido.

Una intervención que Escobar ha indicado que se realizará en base a tres criterios, uno de ellos "la visión de conjunto de lo que se va a hacer; el segundo que se va a hacer tramo a tramo, por lo que no vamos a adelantar fechas, plazos concretos, lo que sí que vamos a asegurar es la determinación de ir dando pasos seguros; y finalmente que cada una de esas intervenciones esté consensuada con los protagonistas de la zona, con vecinos y con comerciantes". "Esos son los tres criterios que están rigiendo la intervención en esta zona de las Cien Tiendas", ha remarcado.