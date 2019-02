Ocón: "El Partido Popular perpetra el mayor ataque que ha sufrido la autonomía de La Rioja desde su creación"

Publicado 26/02/2019 13:38:28 CET

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE La Rioja y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Francisco Ocón, ha asegurado hoy que "el Partido Popular perpetra el mayor ataque que ha sufrido la autonomía de La Rioja desde su creación".

Ocón ha explicado que en la Convención de Cohesión Territorial del PP celebrada este fin de semana en Toledo se ha aprobado un decálogo para la reforma de la Administración, y en él, el PP ha abogado por la "supresión de cualquier mecanismo de bilateralidad en materia de financiación entre el Estado y las comunidades Autónomas".

Esta propuesta del PP de Casado supone "el mayor ataque que se puede producir contra el artículo 46 de nuestro Estatuto de Autonomía". La compensación por el efecto frontera "es un acuerdo bilateral" entre el Estado y la Comunidad Autónoma de La Rioja, y la propuesta del PP es que "lo quiere suprimir", ha dicho.

Los socialistas riojanos quieren conocer "qué es lo que opina el presidente Ceniceros de la propuesta de su Partido, ya que el artículo 46 de nuestro Estatuto es un pacto bilateral entre el Estado y la Comunidad de La Rioja, y el PP ha dicho que lo quiere eliminar".

El Artículo 46 que lleva 20 años en vigor, y "no se ha puesto en marcha nunca, no hay ningún acta de comisiones bilaterales". Ceniceros ha anunciado ahora que va a acudir a los Tribunales de Justicia si para el 21 de marzo "no se ha puesto en marcha la comisión bilateral que es la que pone en marcha el artículo 46". Para Ocón, "lo que no han hecho en 20 años, ahora lo quieren en 8 meses con el Gobierno de Pedro Sánchez", y se van a los Tribunales "para reclamar la comisión bilateral el mismo Partido que dice que se va a cargar el artículo 46 de nuestro Estatuto, que es lo aprobado por el PP en Toledo este fin de semana", ha señalado.

Para Ocón la situación "es tan grave" que hace "imprescindible" que Ceniceros "desautorice hoy mismo a Casado". Que Ceniceros decida "si quiere acatar lo que propone su partido a nivel nacional -eliminación de los mecanismos bilaterales de financiación- o que defienda los intereses de nuestra Comunidad Autónoma".

Esta propuesta del PP "no solo es un ataque a nuestro régimen competencial, es un ataque frontal a nuestros intereses", ha dicho Ocón.

"O Ceniceros desautoriza a Casado o que calle, porque no puede ser que vaya amenazando con llevar a los Tribunales al Estado español, por un artículo que en su partido no creen en él", ha dicho.

El PP "no cree en los mecanismos bilaterales de financiación y La Rioja lo necesita". Y tanto lo necesita, que, en el último debate sobre el estado de la región del año pasado, el Parlamento aprobó, con el voto en contra del PP, una propuesta de resolución "para que se pusiera en marcha este artículo y que se nos compensara por primera vez con fondos para activar la política industrial de esta Comunidad".

Ocón ha garantizado que "sin ese mecanismo de financiación del artículo 46, el PSOE no va a aprobar la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja", así que el PP de La Rioja "lo tiene que aclarar, porque no se puede pactar con nosotros la vigencia del Artículo 46, decidir ir a los Tribunales a solicitar la comisión bilateral del artículo 46 y por otro lado aprobar la supresión de cualquier mecanismo de bilateralidad en materia de financiación entre el Estado y las comunidades Autónomas, todo a la vez no puede ser".

La postura del PSOE es clara, "defensa del artículo 46 y sin artículo 46 no hay reforma del Estatuto", y ahora Ceniceros "tiene que explicar si acepta la propuesta del PP de eliminar el mecanismo bilateral de financiación del artículo 46", ha terminado.