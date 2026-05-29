La oferta de empleo público de Logroño icnluye 53 plazas, de las que 38 son de nuevo ingreso

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LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Alcaldía, y responsable del área de Personal, Celia Sanz, ha informado hoy de que la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Logroño del año 2026 incluye 53 plazas, de las que 38 son de nuevo ingreso.

En rueda de prensa, ha dado a conocer una oferta que, ha dicho, "permiten avanzar en la consolidación del empleo público y adecuar la estructura laboral municipal a las necesidades".

De las plazas que integran la Oferta de Empleo Público, 38 corresponden a personal de nuevo ingreso y, entre éstas, nueve son de Policía Local, siete de Administrativo y cinco de Técnico de Administración General.

También se incluyen tres plazas de Operario, dos de Arquitecto Técnico, una de Arquitecto, dos de Delineante y una de Técnico de Educación Infantil, entre otros perfiles.

La oferta para personal de nuevo ingreso se completa con una plaza de Animador de Espacios Juveniles y un Jefe de Relaciones Públicas del CMRE; además de un de Trabajador Social, una de TGM (Administración Especial), dos de Técnico de Administración Especial, una de Ingeniero Técnico y una de Técnico Responsable de Prevención.

De las 38 plazas de nuevo ingreso, se han reservado tres para el acceso de personas con discapacidad: una de Operario, una de Administrativo y una de Técnico de Administración General.

El resto de la Oferta de Empleo Público 2026 se desglosa con doce plazas destinadas a la promoción interna del personal municipal, y tres plazas de consolidación de empleo interino.

La Oferta de Empleo Público completa se encuentra ya publicada en la página web del Ayuntamiento de Logroño.