Ojacastro reconstruye su biblioteca al aire libre y vuelve a ofrecer el servicio de lectura en el Lavadero - AYUNTAMIENTO DE OJACASTRO

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ojacastro ha vuelto a poner en servicio la biblioteca al aire libre que se destruyó en las fiestas de Las Reliquias, cumpliendo así el compromiso de reconstruir este espacio para que lo puedan utilizar todas las personas del pueblo que utilizan estos libros.

Se trata de una biblioteca construida hace unos años utilizando la infraestructura del antiguo Lavadero, y que proporciona libros de forma gratuita a toda aquella persona que quiera utilizarlos.

Es una idea innovadora, basada en la solidaridad, la participación y la generosidad de todas las personas que usan este espacio, ya que se trata de libros que se donan libremente y cualquier vecino o vecina puede usarlo en el lugar o llevárselo a casa para leer y luego devolverlo para que otros lo puedan usar.

Es una de las infraestructuras que quedaron dañadas en las últimas fiestas, en las que ocurrieron varios actos vandálicos, que también afectaron a la parada del autobús y propiedades privadas.

Esta biblioteca está en el centro del pueblo y desde su puesta en marcha ha sido muy utilizada por todo el mundo, por lo que iniciar de nuevo su actividad es un compromiso con todos los usuarios.

Y desde el Ayuntamiento de Ojacastro se hace un llamamiento para que se donen más libros y así poder compartir la lectura, ya que algunos de los libros quedaron dañados y hay que reponerlos.

El alcalde de Ojacastro, Luis Martínez, agradece a las personas que han hecho posible volver a poner en marcha esta iniciativa y llama a la población a participar donando sus libros y demostrando que "la cultura puede con el vandalismo y siempre va a ser así, por mucho que unos pocos descerebrados crean que para divertirse deben destruir lo que los demás construyen".