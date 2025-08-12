Once detenidos tras una operación contra la inmigración ilegal y explotación de trabajadores en Calahorra (La Rioja)

Una operación contra la inmigración ilegal y la explotación de trabajadores en Calahorra se salda con 11 detenidos - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, contando con la colaboración y el apoyo de la Policía Local de Calahorra, ha llevado a cabo un dispositivo especial en un establecimiento de hostelería en la localidad de Calahorra que se ha saldado con 11 detenidos.

El dispositivo -en el que participaron agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, y de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana- se enmarca dentro de la lucha contra la inmigración ilegal y en contra de la explotación laboral de trabajadores extranjeros.

Tuvo lugar la noche del sábado al domingo y contó con la colaboración de la Policía Local de Calahorra que prestó su apoyo en las funciones de seguridad, junto con la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, para asegurar el buen desarrollo de la operación, evitando cualquier tipo de incidente.

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional tiene entre sus funciones operativas la lucha contra la inmigración clandestina, y contra la explotación laboral de los trabajadores extranjeros, es además la unidad competente para la instrucción, tramitación, y propuesta de resolución de los expedientes administrativos sancionadores en relación con la legislación de extranjería.

En esta operación se ha llevado a cabo la detención de once personas, que se encontraban en situación irregular en España, tras todas las comprobaciones y también ha detectado una persona extranjera trabajando en un establecimiento de hostelería sin contar con la correspondiente autorización de residencia y trabajo, por lo que se realizó un acta denuncia para su remisión a Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En las comprobaciones de seguridad sobre las personas allí presentes, para llevar a cabo la operación, se han formalizado además 3 actas de tenencia de droga para su tramitación por infracción administrativa.

Las once personas detenidas han sido puestas en libertad tras la incoación del correspondiente expediente administrativo sancionador.