Ópera, teatro y circo contemporáneo son las citas culturales de este fin de semana en el Teatro Bretón

Archivo - Coque Malla protagoniza 'La ópera de los tres centavos' - PFC - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón se rinde a la ópera el viernes 13 de noviembre con la representación 'La ópera de los tres centavos', en la que el artista Coque Malla interpreta a Mackie Navaja. El sábado 14 de noviembre llega 'Teoría King Kong' de Virginie Despente, adaptación de uno de los grandes libros de referencia del feminismo y la teoría de género.

El viernes 13 de noviembre a las 20,00 horas, un espectáculo 'La ópera de los tres centavos' de Brecht pretende denunciar la prostitución, la miseria y el abuso de poder que se vivía en el Londres de 1928, una época marcada por la crisis económica, donde la miseria y la corrupción conviven con el lujo y el vicio. El texto de Brecht supone una crítica feroz contra el capitalismo.

Coque Malla da vida a Mackie Navaja, un despiadado y carismático proxeneta y delincuente que controla las calles con puño de hierro. Su imperio se mueve entre burdeles, sobornos y crímenes disfrazados de negocios.

Con una puesta en escena grotesca, personajes cínicos y música que desarma cualquier intento de sentimentalismo, esta versión de 'La ópera de los tres centavos' sumerge al espectador en un mundo donde todos juegan sucio para ganar, y donde el humor negro es la única arma contra la desesperanza.

El espectáculo tiene una duración de 2 horas y 10 minutos aproximadamente y el precio oscila entre los 9 y los 26 euros.

El sábado, 14 de noviembre, a las 20,00 horas, 'Teoría King Kong', adaptación de uno de los grandes libros de referencia del feminismo y la teoría de género. Un ensayo incisivo en el cual la escritora y cineasta francesa Virginie Despentes comparte su propia experiencia con un poder transformador.

La obra plantea algunos de los temas candentes del feminismo sin tapujos e interpela de manera directa al público, ¿Abolicionismo o regulacionismo? ¿Pornografía sí o no? Temas sobre los que no hay consenso.

El espectáculo tiene una duración de 75 minutos, la entrada cuesta entre 8 y 12 euros. Tras la función se ha programado un encuentro con el equipo artístico.

Y para concluir el fin de semana, el domingo 15 de noviembre, a las 18,30 horas llega un espectáculo recomendado especialmente para público familiar. Un show de circo contemporáneo que fusiona los lenguajes del teatro y de la danza junto con las técnicas de acrobacia.

A través de la historia de una mujer pájaro, la obra invita a reflexionar sobre la relación actual entre los seres humanos y la naturaleza en un contexto de profunda crisis medioambiental.

La propuesta pone de manifiesto las conexiones entre la violencia social, la violencia ejercida contra la Tierra y la que afecta a los demás seres vivos que la habitan. Al mismo tiempo, explora emociones, cuestionamientos y posibilidades de transformación, tanto individuales como colectivas, frente a esta realidad.

Andrea Ríos no solo está en la dirección y la creación del evento, sino que también es la responsable de la dramaturga y la interpretación. La cita familiar tiene una duración aproximada de 50 minutos y un precio único de 10 euros.