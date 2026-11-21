Archivo - Butacas, teatro Bretón de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón se llena de vida antes del fin de semana con 'La flauta mágica', una ópera, que propone a los espectadores un recorrido por distintas épocas. El viernes, un espectáculo-concierto con 'A Macbeth song' de la mano de The Tiger Lillies y el sábado, 'Malquerida' de Jacinto Benavente.

El Teatro Bretón adelanta el fin de semana con una propuesta este martes 24 de noviembre. A las 19,30 horas, llega la 'La Flauta Mágica', una ópera en dos actos con libreto de Emanuel Schikaneder estrenada en 1791.

Esta producción está libremente inspirada en la serie Stargate, con una ambientación que fusiona el antiguo Egipto con elementos de ciencia-ficción. La escena está llena de personajes también fantásticos que, por el mero hecho de atravesar un mágico umbral, recorren distintas épocas, desde tiempos arcaicos con monstruos prehistóricos a la Edad Media, el arte barroco hasta la contemporánea a Mozart, hasta llegar a seres procedentes de un futuro lejano imaginario.

La ópera se representará en versión original en alemán con subtítulos en español y dura 2 horas y 45 minutos con un entreacto. El precio de las butacas puede alcanzar los 39 euros.

El viernes 27 de noviembre, The Tiger Lillies traen al teatro municipal la trágica historia de Macbeth en una versión que transporta al público a un viaje extraordinario. 'A Macbeth song' es un espectáculo con música en directo que fisiona el arte de los londineses The Tiger Lillies con la estética de la compañía catalana La Perla 29.

Guiados por acordeones, ukeleles, canciones inéditas, baladas emocionantes y tres grandes actores, la singular compañía crea una nueva manera de contar la historia de Macbeth, que habla de poder y de guerra, de culpa, de manos manchadas de sangre, de muerte, de hechizos, de noche, de niebla y de la imborrable memoria de los crímenes cometidos por la desmesurada ambición.

El espectáculo pertenece al Universo Shakespeare y se representa en inglés con subtítulos en español. Cuenta con una duración aproximada de 1 hora y 50 minutos y el precio de las butacas varía entre los 8 y los 20 euros.

Y para concluir el fin de semana, el sábado 28 de noviembre a las 20,00 horas, la actriz Aitana Sánchez Gijón junto con otros grandes actores, se sube a las tablas del Bretón para dar vida a 'Malquerida'. Un duro retrato de una época, pero también de la condición humana, que difícilmente se doblega ante ciertos impulsos. El deseo, carnal en algunos casos y material en otros, atrapa a unos personajes que a los que este deseo ciegan, paraliza, alimenta y da sentido a su existencia.

El espectáculo dura 85 minutos y el precio de las entradas va desde los 10 hasta los 24 euros.