Un operativo de más de cien profesionales y 21 quitanieves, listos ante la previsión de nieve

Archivo - Los efectivos están preparados - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local e Infraestructuras, Daniel Osés, ha informado hoy de que un operativo de más de cien profesionales y 21 quitanieves están "preparados para intervenir" ante las previsiones de nieve para este fin de semana.

En rueda de prensa sobre otro asunto, y preguntado por los periodistas, Osés ha apuntado que la previsión de la Agencia Estatal Meteorología es de nivel amarillo, es decir, peligro bajo.

A pesar de eso, ha dicho, la recomendación es "es estar atentos a la evolución que pueda tener la propia previsión meteorológica" de la que, logicamente, ha dicho, se irá informando, así como el estado de las carreteras.

"Lo más importante", ha resaltado, es "el sentido común de estar pendiente de si empeora o no esta previsión", aunque con la "tranquilidad" de que "se está trabajando en las labores preventivas".