Oposición municipal pide "medidas urgentes" para San Antón mientras Gobierno dice que ha evitado "un Cien Tiendas 2.0"

Calle San Antón de Logroño. - EUROPA PRESS

Los Grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Logroño han coincidido este jueves, en el transcurso del pleno ordinario del mes de febrero, en reclamar "medidas urgentes" para la situación del comercio en general y para la calle San Antón en concreto, mientras que el Gobierno local ha defendido su actuación al respecto de esta vía, en la que, como ha dicho el concejal de Urbanismo, Íñigo López-Araquistáin, "ha evitado un Cien Tiendas 2.0".

En este sentido, se han abordado dos mociones en la sesión. La primera, presentada por el PSOE -rechazada por la mayoría 'popular'-, "para una actuación urgente para reformar la calle San Antón". Para el portavoz socialista, Luis Alonso, "éste es un debate importante porque trata de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que queremos ser en una actividad como el comercio que hace ciudad, porque hay necesidad de reacción y porque no hay margen de error ante lo que está pasando".

Además de recordar la pérdida de dos millones de fondos UE para el proyecto de reforma de esta vía "ha sido el peor error de esta Legislatura", Alonso ha incidido en "la dura y cruda realidad de cierres, en el peor mes de enero comercial de Logroño en años, con 50 despidos", ante lo que ha apelado directamente al alcalde: "debe reaccionar, debe tomar medidas claras, urgentes y contundentes".

En este sentido, ha apuntado Alonso que "en este tema, lo que depende de Ayuntamiento son las calles y el presupuesto de 2026", por lo que ha reclamado "trasladar dinero ya aprobado en las cuentas de este año para la rotonda de Vara de Rey a reformar la calle San Antón, a su urbanización, mobiliario, iluminación y distribución, porque no hay mejor forma para reactivar la calle que reformarla". "Prioricen e inviertan en calle San Antón", ha sentenciado el portavoz socialista.

Se ha aprobado además, una enmienda de adición a la moción, planteada por la concejala no adscrita Eva Loza, que ha considerado que "San Antón no es el problema, es el síntoma", por lo que ha planteado como "necesario un plan comercial específico" y otra de VOX sobre potenciar el diálogo con vecinos y comerciantes de la zona.

En las intervenciones de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas que ha apuntado que el pleno debate otra moción suya sobre este asunto, ha dicho que "nos estamos jugando demasiado con esta calle", por lo que ha instado a actuar.

Por parte de Podemos, Amaia Castro, ha afeado al Gobierno local que "la culpa es de Pedro Sánchez, de Pablo Hermoso de Mendoza, de Pablo Iglesias, del toro de Manolete y ahora, de Inditex", para concidir con Loza en que "San Antón no es el problema, es el síntoma", apuntar que "no tienen proyecto" y contraponer que "funcionan los mercados, donde no hay coches y donde la gente pasea", rechazando la rotonda prevista.

Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha criticado que "la situación actual es fruto de la irresponsabilidad anterior de todos" -en referencia a anteriores Gobiernos locales de diferentes signos-, incidiendo en que "la calle ha quedado totalmente desprotegida y eso desemboca en cierre de tiendas" y reclamando que "corrijan errores históricos y adopten las medidas oportunas, contando con participación ciudadana".

En respuesta por parte del Ejecutivo local, el concejal de Urbanismo ha lamentado el "relato de política ficción, falso y facilón" del PSOE, señalando que "cualquiera minimamente informado conoce que Inditex está en proceso de cambio de negocio y eso ha llevado a cierre de cientos de tienda en toda España, y pensar que una multinacional se basa para mantenerse en un espacio en un proyecto que nunca se presentó es insultar a la inteligencia a todos los logroñeses".

Ha tachado de "falsedades" tanto el anuncio que se hizo en su momento de una inversión por parte de Inditex de 3 millones en San Antón, ligada a la reforma de la calle, "que nunca fue confirmada por la empresa, todo falso como su proyecto que no existía y que solo fueron una serie de infografías".

"Que se dieran fondos europeos a un pastiche de 25 páginas, sin planos y sin presupuesto, habla bastante mal de la gestión de estos fondos. Así ocurren estos desastres, como el de Cien Tiendas", ha afirmado el edil, quien ha asegurado que "este Gobierno ha evitado convertir San Antón en Cien Tiendas 2.0".

Ha defendido, por contra, que "tras reunirnos con vecinos y comerciantes, henos construido anteproyecto para un conjunto urbano que forma parte del centro de la ciudad, con todo el entorno". Un espacio en el que ha destacado la necesidad de conexión con las nuevas estaciones, en lo que ha incardinado la futura rotonda "que no es un capricho".

Es, ha añadido, "la pieza que permite permeabilizar la comunicación, ordena el movimiento, mejora la conexión natural de vehículos y peatones, dar conexión fluida entre Gran Vía, Vara de Rey, San Antón, las nuevas estaciones y la Plaza Donantes de Sangre, con aceras más amplias, más verde y más itinerario peatonal".

MOCIÓN DEL PARTIDO RIOJANO.

Igualmente, sobre este asunto se ha debatido -y rechazado, con el voto de calidad del alcalde- otra moción del Grupo Mixto Partido Riojano, para "aprobar el Plan Estratégico de Comercio 2026-2030 y pacto para reactivar la reforma de la calle San Antón en este mandato".

Como ha detallado Antoñanzas, el saldo del comercio logroñés ha sido negativo el año pasado, mientras que ha echado de menos "herramientas que tenemos para solucionar esto", como el Consejo Municipal de Comercio del Consistorio, "que no se reúne hace mucho".

Y, en el caso de San Antón, ha abogado por llegar a un acuerdo "para ponernos a buscar la calle en la que la mayoría de la ciudadanía nos podamos sentir cómodos, sacando de la crispación y del debate San Antón".

La portavoz de Podemos, Amaia Castro, ha agradecido la moción asegurando que "San Antón no puede esperar más". Por VOX, la edil Patricia González Lacarra ha mostrado su apoyo a la propuesta "ante la falta de resultados de la actual política comercial", pidiendo la reunión del Consejo de Comercio, a lo que ha sumado "reformar San Antón pensando no en los que se van, sino en los que pueden venir".

Y, desde el PSOE, su portavoz Luis Alonso, ha reclamado al alcalde "que es el momento de que hable del comercio de Logroño", recordando la concesión de fondos UE para San Antón, "con 2 millones en la caja, con lo difícil que eso es, y no han sido capaces de llevar adelante un proyecto". "San Antón necesita una reforma urgente", ha finalizado sentenciando.

Por parte del PP, su portavoz Miguel Sáinz ha calificado la moción como "oportunista", señalando "imprecisiones" en la argumentación del regionalista, especialmente en lo relacionado con los datos del comercio "porque es el primer año en el que podemos hablar con cierto optimismo de que caída de cierres se ha detenido, nos estamos acercando de nuevo al umbral de los 2.000 comercios".

"Y nos habla de consenso en San Antón, pero han perdido oportunidad de redimirse con los vecinos", ha achacado Sáinz a los grupos que formaron el Gobierno municipal en la anterior Legislatura. "San Antón se ejecutará, como vecinos y comerciantes quieran y como sea técnicamente posible", ha concluido.

Por otro lado, se han rechazado otras dos mociones del PSOE: una, sobre el arbolado de la calle Lardero; y la segunda, para la creación de un centro municipal de apoyo a la mujer en la ciudad. También ha decaído otra moción de VOX para el desarrollo de programas de ocio y participación juvenil en Logroño.