La oposición ve "raquítico" el incremento de presupuestos en Educación que "impedirá hacer frente a los retos de futuro"

La oposición ve "raquítico" el incremento de presupuestos en Educación que impedirá hacer frente a los verdaderos retos de futuro - EUROPA PRESS

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos-IU han criticado "el raquítico" incremento presentado en los Presupuestos de 2027 para Educación -un 4,75%- "que no viene a cubrir ni siquiera los costes de la inflación". Un presupuesto que, al igual que Vox, lo ven "insuficiente" ya que no permitirá acometer los retos de futuro del sistema educativo riojano.

Los grupos de la oposición que forman parte del Parlamento de La Rioja han valorado así la intervención del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, que este miércoles ha presentado ante la Cámara sus cuentas y sus principales líneas de acción de cara al año que viene. Especialmente críticos se han mostrado con la partida dedicada a Educación ya que consideran que solo obedecen "a los intereses educativos del Partido Popular".

Así lo ha indicado la diputada socialista, Teresa Villuendas, tras escuchar las palabras del consejero. Villuendas ha lamentado que con estas cifras "no se podrán hacer frente a los verdaderos retos de la educación" como pueden ser la ampliación del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años, la creación de nuevas infraestructuras o la precariedad que sufren nuestros docentes ya que, como ha recordado, "en la actualidad un 30% del profesorado interino".

Por parte del grupo parlamentario Podemos-IU, el diputado, Carlos Ollero, ha coincido con el PSOE al indicar que estas cifras "no son las que necesita la educación pública en La Rioja" por dos motivos, en primer lugar, "es la Consejería que menos crece presupuestariamente, solo un 4,4 por ciento, prácticamente al nivel del IPC, lo que supone una congelación. Con estas cifras es imposible atender a las enormes deficiencias que presenta la escuela pública".

"No se podrá mejorar en infraestructuras, en derechos del profesorado, en deficiencias de espacios, de climatización...".

"BENEFICIAN" A LOS CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

En segundo lugar, desde IU critican especialmente que estos presupuestos "continúan aumentando los recursos públicos destinados a la enseñanza y a los centros privados concertados". En este sentido, ha indicado, "suben especialmente en lo relacionado con la escuela infantil de 0 a 3 años, suben también con el cheque bachillerato, los módulos a la escuela concertada... es decir, se continúa con el proceso de privatización".

En el caso del Grupo Parlamentario VOX, su portavoz Ángel Alda ha asegurado que aprovechará su turno de intervención posterior para preguntar al consejero Galiana cuestiones "que nos preocupan" como, por ejemplo, qué ocurrirá con los conciertos educativos, la interinidad del profesorado "que en campaña electoral ellos prometieron que se iba a situar en torno al 8% y que a día de hoy está por encima del 30%".

También le preguntarán por los comedores escolares "que tienen uno de los precios más altos de España y sobre el adoctrinamiento ideológico de las aulas" o sobre asignaturas como, por ejemplo, Lengua y Cultura Marroquí "una asignatura que en Aragón, donde estamos cogobernando, ya se ha derogado y que aquí en La Rioja, cuando hemos llevado alguna iniciativa al Pleno del Parlamento nos han hecho caso omiso".

EL PP, "SATISFECHO"

Finalmente, por parte del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Pilar Armendáriz, ha valorado de forma "muy positiva" la explicación del consejero de Educación y Empleo gracias a unos presupuestos que ascenderán "a casi los 500 millones de euros para el año 2027".

"Este presupuesto intenta llevar adelante temas tan importantes como las infraestructuras educativas, aumentando en 26 millones de euros más esa inversión respecto al 2026", ha añadido. No se olvida de la inversión prevista en el Centro de Formación Profesional Integrado de Calahorra que "será una realidad" y que tiene una inversión de 6 millones de euros para este 2027 pero que "culminará con 42 millones de euros".

También ha recordado la inversión en la UR "hasta los 56 millones de euros". A su juicio, esto se debe "sobre todo" al impulso de los estudios del grado de Medicina, "donde contarán con nuevas instalaciones, nuevos edificios, pero sin olvidarnos de otro tipo de centros educativos, intentando dar la mejor adaptabilidad, el mejor acceso y la mejor conservación".

Por lo tanto ha felicitado al consejero Galiana y a su equipo por unos presupuestos que suponen "más inversión, más profesorado, más ayudas a la familia y a los estudiantes, más universidad, más formación profesional y más empleo".