'Orgullo Rebelde', lema de la campaña de abonados de la Sociedad Deportiva Logroñés para la temporada 2026/2027

LOGROÑO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Orgullo Rebelde' es el lema de la campaña de abonados de la Sociedad Deportiva Logroñés para la temporada 2026/2027. La imagen de la campaña tiene como protagonista a 'SeñorGol' que esta vez aparece dejando su huella sobre un muro con un grafiti que da nombre a la campaña. Una representación del espíritu inconformista y valiente que ha acompañado siempre a la Sociedad Deportiva Logroñés y a su afición.

Con Orgullo Rebelde, el club hace un llamamiento a todos los aficionados para seguir construyendo juntos un proyecto que mantiene intactos sus valores y que afronta una nueva temporada con la máxima ilusión.

Los abonos podrán renovarse y tramitarse tanto de manera presencial en la sede del club (lunes a jueves de 18,30 a 20,30 horas), a partir del jueves 16 de julio incluido, como a través de la página web oficial (https://sdlogrones.compralaentrada.com/).

La campaña mantiene la distinción entre socio y abonado, ofreciendo ventajas para los primeros. Los aficionados podrán elegir entre el Abono Liga, que incluye todos los partidos de liga regular, y el Abono Total, que incorpora además los posibles partidos de play-off que dispute el primer equipo como local y la posible participación en la Copa Federación.

Asimismo, los socios podrán seguir beneficiándose de la promoción Acompañante Socio, que permite dar de alta un nuevo abonado adulto con un precio especial, siempre que no hubiera sido abonado del club en la temporada 2025/2026.

Además, para todos los abonados están incluidos los partidos de liga del filial (CD Cenicero).

A los abonados del CD Cenicero que quieran serlo también de la SD Logroñés, se les descontará el importe satisfecho por su carnet del CD Cenicero.