Orradre dice ser "sensible" con los problemas del campo, entiende la reivindicación pero "cree que no es el momento"

Ante la tractorada convocada por ARAG-ASAJA este jueves por el centro de la ciudad



LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSOE, Sara Orradre, ha asegurado ser "muy sensible" a los problemas de los agricultores y ganaderos riojanos y "aunque sabemos que las reivindicaciones son legítimas, no nos parece el momento adecuado para desarrollar una movilización de estas características".

Así ha hablado este jueves en sesión plenaria la diputada del GPS tras la movilización que los profesionales del campo realizan hoy por el centro de Logroño. En este punto, ha querido recordar la diputada, "solo es una organización" quien ha decidido salir a la calle. Además, ha indicado, "la labor de este Gobierno es precisamente apostar por el diálogo y el consenso. Así lo han entendido quienes hoy no han querido participar en la movilización".

Ahora -ha dicho- "es el momento de remar y dar prioridad para trabajar de forma coordinada con el sector para impulsar las mejoras que requiere el campo" pero, como ha indicado, "nunca se ha tenido tanto en cuenta este sector como en esta legislatura".

Por su parte, la consejera de Agricultura, Eva Hita, ha querido desgranar algunas de las ayudas que han dirigido al sector en esta legislatura "tan complicada" para mejorar su situación. Así, ha enumerado, "ayudas directas por la guerra de Ucrania, reducciones fiscales para la adquisición de gasóleo, por ejemplo, bonificaciones, reducción de tarifas eléctricas, PAC con igual presupuesto para hacerla más justa, social e igualitaria, pago retributivo, nuevos derechos de pago, apuesta histórica a favor de los regadíos...".

Además, ha reconocido, "estamos a la cabeza de las inspecciones de la Ley de la Cadena Alimentaria, somos pioneros para la transparencia con el Observatorio de Precios, ha habido un incremento de los presupuestos en los seguros agrarios y apoyamos la transformación digital del campo riojano, entre otros mucho".

Ante ello, ha indicado Hita "el Gobierno de La Rioja está con el sector para favorecer un campo del siglo XXI, rentable, competitivo e innovador".

LEY DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Finalmente, la consejera de Agricultura también ha querido recordar, en pleno, que esta legislatura no se abordará la Ley de Agricultura y Ganadería porque "la ley ha tenido una tramitación extensa, como bien merece un asunto tan importante. Es una apuesta de región agraria y tiene que tener el máximo nivel de participación. Por eso, ha dicho, "hemos querido ser responsables y otorgarle todo el respeto e importancia que merece".

Como ha indicado "esta legislatura ha sido muy complicada, la tramitación ha sido difícil y ha habido debates intensos en relación con los muchos y diversos aspectos de la Ley. Nunca se había llegado a tener un texto así y no se había llegado tan lejos pero hemos querido ser responsables y, ante una Ley tan potente, no queríamos que entrara por la puerta de atrás sino que queremos que lo haga con alfombra roja".

"No queremos que se tramite por urgencia y no queremos que se politice en su detrimento. Queremos un trámite con el que se enriquezca el texto con comisiones de expertos y con los partidos políticos. Este es el verdadero motivo por el que no se tramitará esta legislatura", ha indicado Hita.

Eva Hita ha respondido así a la pregunta realizada por el PP sobre "los verdaderos motivos que han llevado al Gobierno de La Rioja a no continuar con la tramitación del Anteproyecto de Ley de agricultura y ganadería".

En su intervención, la diputada del PP, Noemí Manzanos, ha criticado que el PSOE "lleva toda la legislatura prometiendo esta Ley pero aquí se ha demostrado su falta de planificación y lo poco que le importa a Concha Andreu el campo riojano porque no ha cumplido con esta promesa de legislatura".

"Y se extraña de que los agricultores salgan a la calle", ha destacado Manzanos.