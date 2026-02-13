Osés afirma que este Gobierno "está consiguiendo su objetivo de dinamizar el aeropuerto" riojano

Archivo - Aeropuerto de Logroño-Agoncillo - ENAIRE - Archivo

LOGROÑO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha destacado que el Gobierno de La Rioja "está consiguiendo su objetivo de dinamizar el aeropuerto de Agoncillo, que estaba infrautilizado" con la incorporación de nuevos vuelos como el anuncio ayer del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, de la licitación de un contrato de vuelos semanales a Canarias entre junio y septiembre.

Aunque no ha dado más detalles sobre la licitación, el consejero afirma que con esta acción se demuestra "que está siendo una legislatura importante en la apuesta por el aeropuerto". Entre las mejoras, además, se ha conseguido que sea catalogado de 'Categoría 7' pero, como ha matizado, "aún así reclamamos la declaración de la obligación de servicio público del vuelo Logroño-Madrid".

Como ha respondido a preguntas de los medios de comunicación, este Gobierno "no va a dejar de trabajar por la dinamización del aeropuerto". Con respecto a los futuros vuelos internacionales, "estamos intentando sacar pliegos que sean atractivos para las aeorolíneas. Estaremos atentos al mercado para trabajar en esta situación".