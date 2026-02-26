Osés insiste en el respeto a la autonomía local y recuerda que con el PSOE "no hemos visto ni sorteos ni viviendas"

Archivo - El consejero de Política Local, Daniel Osés, con su equipo de gobierno- GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero responsable en materia de Vivienda, Daniel Osés, ha insistido hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, en el respeto a la autonomía local en las Viviendas de Protección Oficial y ha recordado que, con el gobierno socialista en la ciudad, "no hemos visto sorteos ni viviendas".

Osés ha respondido, en la mañana de hoy, al diputado socialista Sergio Martínez Astola, tras la concesión, por parte de promotores, de 104 Viviendas de Protección Oficial en Logroño y que, ha dicho el socialista, "en base a los pliegos, podrían haberse adjudicado a dedo"; algo que ha visto "gravísimo porque hablamos de vivienda pública y de suelo público".

"Es gravísimo porque estamos hablando de oportunidades de vida de cientos de familias", ha clamado refiriéndose, también, a las declaraciones de la responsable municipal de Vivienda, quien dijo que "podría" haber sido así (aunque lo negó).

Ésto, ha visto, "significa que el sistema no está garantizando ni la concurrencia pública, ni la igualdad de oportunidades, ni la transparencia que exige la ley".

Por eso, ha preguntado a Osés "qué ha hecho su Gobierno para evitar una situación como ésta y, sobre todo, qué va a hacer de cara al futuro para que no se vuelva a producir", preguntando, también, si "es la política de vivienda que practica el Ayuntamiento de Logroño la que practica su Gobierno".

Osés le ha replicado que la labor del Gobierno de La Rioja es "comprobar" si los beneficiarios "cumplen los requisitos", esto es, inscribirse en el registro de solicitantes de vivienda protegida; no superar unos ingresos equivalentes a seis veces el IPREM; no ser titular de otra vivienda y estar empadronado en un municipio de La Rioja al visar el contrato.

El consejero ha reprochado al socialista poner en duda algo que "la ley deja muy claro", como es "la facultad que tienen las Administraciones de optar por el modelo que estime oportuno" para la concesión.

"Las promociones que hacemos desde el Instituto de la Vivienda", dependiente del Gobierno riojano, "se hacen por sorteo, pero también le voy a decir una cosa, el primer sorteo tras más de una década ha sido en esta legislatura, con ustedes no había ningún tipo de procedimiento porque no había ningún tipo de vivienda", ha espetado.

Ha sumado que "se trata de unas promociones donde no existe ni un céntimo de euro del Gobierno de La Rioja, de subvención, por lo tanto, ahí no hay ningún tipo de fondo público, ni tampoco un centímetro de metro de suelo de esta comunidad autónoma".

Por lo tanto, le ha pedido que, como diputado y alcalde, respete las competencias municipales, con las facultades que le da la ley, y que, en este caso, ha decidido que la concesión la gestionen las promotoras.