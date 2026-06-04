Osés destaca que en los dos años del 'Plan Revive' se han recibido 1.200 solicitudes en 120 localidades

Archivo - Pueblo de Mansilla con el embalse de fondo - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación del Gobierno de La Rioja, Daniel Osés, ha destacado que cuando se cumplen dos años del 'Plan Revive'- que ofrece ayudas directas para la vivienda en el medio rural- se han recibido 1.200 solicitudes en 120 localidades.

Una iniciativa para la compra, rehabilitación o autopromoción de vivienda habitual en el medio rural, con el objetivo de combatir la despoblación y facilitar el acceso a jóvenes de hasta 45 años, y que "está transformando por completo la vida de cientos de jóvenes y también el propio medio rural", ha puesto en valor el consejero.

En este sentido, ha anunciado que "se va a publicar una modificación de la orden reguladora, adaptando el precio máximo de la vivienda subvencionable de 180.000 a 220.000 euros para adaptarnos a la situación del mercado".

Ha sido a un pregunta planteada por el diputado regional del PP, Carlos Paul, sobre "cuánto ha aumentado el Gobierno de La Rioja las ayudas al Plan Revive respecto a lo previsto inicialmente". El parlamentario popular ha recordado que es un "plan pionero", por el que "ningún joven se va a quedar excluido de esta ayuda".

Ello supone, para Paul "un compromiso por el medio rural que apuesta por la vivienda como principal objetivo, pero además se refuerza con otras medidas que ayudan a financiación en los pequeños municipios como, por ejemplo, la mejora de la financiación de los municipios".

Ha sido a un pregunta planteada por el diputado regional del PP, Carlos Paul, sobre "cuánto ha aumentado el Gobierno de La Rioja las ayudas al Plan Revive respecto a lo previsto inicialmente". El parlamentario popular ha recordado que es un "plan pionero", por el que "ningún joven se va a quedar excluido de esta ayuda".

Ello supone, para Paul "un compromiso por el medio rural que apuesta por la vivienda como principal objetivo, pero además se refuerza con otras medidas que ayudan a financiación en los pequeños municipios como, por ejemplo, la mejora de la financiación de los municipios".

En su respuesta, Osés ha incidido en que el Plan "ayuda en el acceso a la vivienda a los jóvenes riojanos, pero en otro lugar también y muy importante, fomenta el equilibrio territorial, la igualdad de oportunidades y la lucha contra la despoblación".

De hecho, ha señalado que "muchas comunidades autónomas ya están pidiendo referencias sobre este programa para tratar de implantarlo en sus respectivos territorios". Ha recordado que "contaba con una previsión de 12 millones de euros para este programa en toda la legislatura, y desde el primer momento tuvo una acogida espectacular entre los jóvenes riojanos con decenas y decenas de solicitudes".

El consejero ha puesto en valor que "4 de cada 10 solicitantes son jóvenes de entre 18 y 30 años, por lo tanto da buena prueba también de la importancia que está teniendo este programa para facilitar el acceso a la vivienda y en este sentido la emancipación de nuestros más jóvenes".

"Hoy, recién cumplidos los dos años del plan Revive, se han registrado más de 1.200 solicitudes de casi 1.600 solicitantes en las tres modalidades, y si atendemos a los municipios, se han registrado solicitudes en 120 localidades, de las que el 30 por ciento no superan los 500 habitantes", ha destacado. Ha señalado que se van a desarrollar proyectos en Azofra, Gallinero de Cameros, Mansilla de la Sierra, Zarzosa o Zorraquín.

Ante ello, Osés ha indicado que "hemos redoblado nuestro compromiso inversor, aumentado las partidas presupuestarias para ello, y del compromiso de 12 millones de euros para toda la legislatura, hoy, dos años después, tenemos ya un presupuesto de 15,1 millones de euros autorizados ya por el Consejo de Gobierno, y el compromiso, como también avanzado, de atender todas las solicitudes de los jóvenes riojanos".