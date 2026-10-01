Osés a Moreno: "Usted sólo está de parte del arrendatario, el PP respeta la libertad"

Archivo - El consejero de Política Local, Daniel Osés - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Depoblación, responsable de Vivienda en La Rioja, ha reprochado hoy a la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno: "Usted sólo está de parte del alquiler, y el arrendatario, el Partido Popular respeta la libertad".

Osés ha respondido, en el pleno del Parlamento de hoy, a una interpelación de Moreno sobre política de vivienda preguntándose "qué seguridad jurídica ofrece" el decreto aprobado por el Consejo de Ministros "a los propietarios".

Moreno ha comenzado su interpelación haciendo referencia al anuncio hecho por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, quien ha informado de que se había dado solución al desahucio en la calle Somosierra con una vivienda del IRVI.

Para la diputada de IU es "dantesco" que la respuesta del Gobierno riojano haya venido dos días antes del lanzamiento y después de haberse paralizado, tras la presión del Sindicato de la Vivienda, un primer intento de desahucio en mayo dejando, hasta entonces, con "ansiedad" a toda la familia.

Se ha tenido, por tanto, ha dicho, "en vilo" a una familia vulnerable. Pero, además, para Moreno, "la gente sigue sin poder acceder a una vivienda digna".

Ha considerado que, desde el PP, "son de intervenir mercado para lo que les interesa", y "el problema es para quién intervienen el mercado", dado que "no se pusieron colorados al rescatar mercados mientras dejaron solas a las personas" que se quedaban sin casa.

Ha puesto el acento en que "no puede ser que gente que está pagando el alquiler sea desahuciada para especular". "Me daría risa si no me diese ganas de llorar cuando dicen que dan respuesta", ha dicho.

Osés ha recordado que el PSOE, junto con Sumar, lleva ocho años en el Gobierno de España sin solucionar el "drama de la vivienda", señalando que el hecho de que "sea la primera preocupación de los españoles no ha aparecido ahora", es resultado de "ocho años de destrozar la vivienda".

"El PP respeta la libertad, trabajamos desde la responsabilidad", ha dicho señalando que esta semana ha habido "solución a un problema concreto" y reprochando que el Gobierno riojano lleva tres años pidiendo al Gobierno central que le ceda cien viviendas de la Sareb para un parque público "para cuestiones como la de Maricarmen".

Le ha espetado: "Lecciones en materia de vivienda ninguna" y le ha recrodado que más de 1.200 jovenes ha accedido a una vivienda gracias al Plan Revive. Se ha situado "con la propiedad y con los arrendatarios".

"Ha cambiado el relato, ya nadie les cree cuando hablan de libertad", le ha replicado Moreno considerando que la solución aportada hoy por Capellán surge tras la acampada en la Puerta del Sol.