Paco Rivero se incorpora a Asprodema como nuevo director general - ASPRODEMA

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Paco Rivero se ha incorporado este lunes, 2 de noviembre, como nuevo Director General del Grupo Asprodema, integrado por Asprodema-Rioja Servicios y Asprodema Empleo.

Asprodema tiene como misión acompañar, proveer y generar apoyos para cada persona con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias a lo largo de las diferentes etapas de su vida adulta, facilitando que puedan desarrollar su propio proyecto vital en el ejercicio de sus derechos.

Desde esta perspectiva, la entidad sitúa la dignidad y el respeto a cada persona, el compromiso, la responsabilidad, la transparencia, la creatividad, la calidad y la eficiencia entre los principios que orientan su actividad.

Rivero cuenta con más de 15 años de experiencia en dirección de organizaciones, liderazgo de equipos y gestión de proyectos, impulsando iniciativas de desarrollo del talento, innovación, colaboración institucional, construcción de alianzas, sostenibilidad de los proyectos y generación de impacto social.

Su trayectoria combina la transformación y el fortalecimiento de organizaciones con un enfoque de liderazgo humanista que sitúa a las personas en el centro, integrando la inteligencia emocional, la generación de confianza y la escucha activa para desarrollar equipos cohesionados, afrontar situaciones complejas y construir proyectos sostenibles y resilientes.

Su incorporación se produce con la voluntad de contribuir al desarrollo del Grupo Asprodema desde la escucha, el diálogo y el trabajo compartido con las personas que forman parte de la organización: profesionales, personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, familias, socios y socias, voluntariado y entidades colaboradoras.

Para Carlos Santamaría, presidente del Grupo Asprodema la incorporación de Paco Rivero supone una apuesta de su Junta Directiva por un perfil de Director técnico con experiencia en la gestión, pero sobre todo con sensibilidad hacia la diferencia.

Por su parte, Paco Rivero ha señalado: "Me incorporo al Grupo Asprodema con mucha ilusión, responsabilidad y ganas de aprender.

Creo profundamente en el valor de las organizaciones que ponen a las personas en el centro y en la importancia de construir proyectos compartidos, en los que cada persona pueda aportar, crecer y encontrar su lugar".

Con esta incorporación, el Grupo Asprodema refuerza su compromiso con los derechos, la autonomía y la participación social de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como con el desarrollo de unas organizaciones sólidas, sostenibles y preparadas para responder a las necesidades presentes y futuras de las personas y familias a las que acompañan.