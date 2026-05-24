Padre Guilherme, Aarón Sevilla y Blasterjaxx lideran las últimas incorporaciones del Holika 2026 en Calahorra - HOLIKA FESTIVAL

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Holika Festival ha anunciado este domingo el cierre definitivo del cartel de su edición 2026, culminando la programación de una entrega muy especial que supondrá la octava edición del festival y el comienzo de una nueva trayectoria dedicada a la música electrónica de primer nivel.

Del 1 al 5 de julio, la localidad riojana de Calahorra volverá a convertirse en uno de los grandes centros musicales del verano europeo con una propuesta artística de primer nivel integrada dentro del universo temático 'The Eternal Flame'.

Las últimas confirmaciones están encabezadas por Padre Guilherme, uno de los fenómenos más singulares y mediáticos de la escena electrónica internacional.

El artista portugués ha logrado una enorme repercusión global gracias a una propuesta única que une espiritualidad, celebración y música electrónica, convirtiéndose en un nombre viral capaz de conectar con públicos muy diversos en festivales y grandes eventos de todo el mundo.

Junto a él llega Aarón Sevilla, que presentará en Holika Afrodise, el nuevo concepto escénico impulsado por Sevilla, uno de los grandes referentes del afro house actual.

Aarón Sevilla presenta un show especialmente concebido para conectar percusión, sonidos orgánicos, raíces tribales y la energía de pista que define una de las corrientes con mayor crecimiento global. Un proyecto que traslada al directo toda la identidad sonora que le ha convertido en nombre habitual de clubes y festivales internacionales.

El cierre incorpora además a Blasterjaxx, que aterrizarán en Holika presentando MAXXIMIZED, su nuevo proyecto y sello creativo con el que reinventan su sonido festivalero.

La formación neerlandesa, referente mundial del big room y habitual en los principales escenarios del planeta, mostrará una nueva propuesta de alto impacto visual y sonoro diseñada para los grandes eventos internacionales. También se suma un potente bloque de artistas nacionales e internacionales que amplía la dimensión global del cartel.

En el apartado internacional destacan propuestas de gran impacto dentro del EDM: DubVision, habituales de los grandes festivales internacionales con su reconocible sonido progressive house; Wukong o 22Bullets, máximos exponentes de la electrónica asiática; Marnik, especialistas en fusionar energía festivalera y melodías globales.

También MATTN, presencia habitual en los grandes escenarios europeos; Mariana Bo, una de las artistas latinas más reconocidas del circuito internacional gracias a su mezcla de electrónica e instrumentos en directo; y Naeleck, creador de una propuesta crossover entre electrónica y Anime.

En clave nacional, el cartel incorpora nombres consolidados como DJ Nano, uno de los grandes iconos de la música electrónica en España. Otros nombres del circuito europeo como Leblanc, habitual en cabinas de referencia; Tony Richard, completando un bloque que combina experiencia, actualidad y conexión directa con el público.

El cierre artístico incorpora también una segunda oleada de nombres que amplían el carácter ecléctico del festival con propuestas de club, sonidos urbanos y electrónica contemporánea: 2 Nomads, Ballesteros, Gaston Zani, Javi Colina, Joyse, Kiki Feel, Lexlay, y Lupage.

A este anuncio se sumarán además el resto de artistas que completan la programación final, incorporando nombres como Aaron Klugg, 2Lovers, Bogdan, Danni Villa, Darío Nuñez, Dj Posada, Dj Ruben, Duque, Eiza, Eli Rojas, Gabriel Íñigo, Gobaxx, Hache, Hugo Valero, Isra Romero, Javier Torres, Joao Rodríguez, Juan P, Juanra.

Igualmente, estarán Kasho, Los Canarios, Ludovic, Lv2k16, Madari, Marcos Gutiérrez, Mario Vice, Mdmiret, Rebeca Beisti, Sanblazz, Sebastian dj, Sergio Cucalón, Sergio Moya, Sergio Originals, Valencia, Visac, Yari Suárez, Zuzzy Dj, configurando un cartel coral y multidisciplinar que volverá a reunir a miles de asistentes llegados de toda España y del extranjero.

Holika 2026 presenta una de sus propuestas más ambiciosas hasta la fecha, reforzando su dimensión internacional con nombres ya confirmados como Afrojack, Alok, Armin van Buuren, Don Diablo, Hardwell, Korolova, Marshmello, Mathame y Timmy Trumpet.

Todo ello se integrará dentro de "The Eternal Flame", la narrativa temática de esta edición, concebida como una experiencia inmersiva donde música, escenografía y espectáculo se unen bajo el símbolo de una llama eterna que representa la pasión del público por Holika.

Con este cierre de cartel, Holika Festival reafirma su posición como una de las grandes citas musicales del verano en España y uno de los festivales con mayor proyección del sur de Europa. Las entradas continúan disponibles a través de los canales oficiales del festival en https://www.holikafestival.com/es/tickets