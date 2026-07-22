Una paella cierra las actividades de los estudiantes extranjeros del Curso de Verano de Lengua y Cultura Españolas de UR

LOGROÑO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cafetería del Edificio Quintiliano acoge este jueves, 23 de julio, una paella de despedida para los estudiantes matriculados en el Curso de Lengua y Cultura Españolas para Extranjeros de la Universidad de La Rioja.

Organizado por la Universidad de La Rioja, en el marco del proyecto Campus Valle de la Lengua del Plan de Transformación de La Rioja, desde el 29 de junio un grupo de 60 estudiantes procedentes de América, Asia y Europa han participado en la edición de verano de este curso.

En esta ocasión, los estudiantes procedentes de EE. UU., Corea del Sur, Reino Unido, Brasil, Malasia, Suiza, Japón, Francia, Pakistán, Tailandia y Camerún. Del total, 22 se han alojado dentro del programa de familias anfitrionas, es decir, en un domicilio particular para favorecer su inmersión cultural y lingüística.

Durante un mes estos 60 estudiantes extranjeros han seguido cursos de lengua española, en algunos casos, de literatura y cultura general, en otros; y, algunos de ellos, cursos de baile y gastronomía.

La programación académica se completa con actividades como la visita por la ciudad de Logroño, que finaliza en la calle Laurel; una visita a San Millán de la Cogolla, cuyos monasterios de Yuso y Suso se consideran cuna del español escrito y son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; una visita a una bodega de la DOCa Rioja; y una comida de despedida.

Desde 2005, la Universidad de La Rioja organiza los Cursos de Lengua y Cultura para Extranjeros que, durante estos 20 años, han traído a nuestra región a cerca de 3.300 estudiantes de los cinco continentes; la mayoría procedentes de Brasil, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Tailandia.

La Universidad de La Rioja ha afianzado su estrategia de internacionalización, en el marco del proyecto Campus Valle de la Lengua, mediante la firma de convenios con universidades extranjeras para la colaboración en este proyecto de enseñanza y aprendizaje del español.