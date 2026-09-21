El palco priva a Diego Urdiales de la salida de la puerta grande en la segunda de feria de San Mateo en Logroño

El riojano Diego Urdiales toreando al natural en la segunda de feria de San Mateo - BMF TOROS

LOGROÑO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un palco presidencial, en el que debutaba Felipe Guzmán, se ha erigido en protagonista de la tarde al negar la segunda oreja a Diego Urdiales, en su segundo - en el primero, el riojano había cortado un trofeo- tras realizar una faena de gran calidad y clase. Roca Rey se ha llevado una peluda -se le ha pedido con fuerza la siguiente-, y un arrollador Aarón Palacio se ha ido de vacío tras errar con los aceros.

Se han lidiado astados de Juan Pedro Dómecq que no han dado el juego deseado por nobles y descastados en su conjunto. Todo ello, en una plaza llena en más de tres cuartos, en el día en que 'La Ribera' cumplía 25 años, ha brindado un cariñoso saludo de inicio al arnedano.

A partir de ahí, el riojano ha recibido con una verónicas de gran clase a 'Ollero', colorado de 520 kilos, y un quite de chicuelinas que ha levantado los 'olés' del público. Con la pañosa, tras brindar al público, Urdiales se han empleado, por ambos pitones, a un toro, al que le ha faltado fondo, llegando los momentos más importantes de la lidia con la mano izquierda. Ha matado de gran estocada, tras un aviso, para pasear la primera oreja.

Con el cuarto, su segundo, de nombre 'Sopapo', castaño de 585 kilos, se ha estirado a la verónica con gusto, para llevar al caballo con un galleo de chicuelinas ceñidas de bella factura. Verticalidad, de frente, y con poderío ha realizado el riojano una gran faena, en la que, lo que le faltaba al toro, lo ha puesto la maestría de Urdiales, destacando con varios naturales 'al ralentí'.

Una gran estocada del riojano hacía presagiar que la puerta grande de 'La Ribera' se le iba a abrir al de Arnedo, si bien una incomprensible decisión del palco del ha privado de ese privilegio ganado a pulso. Ha paseado una oreja, y al finalizar la vuelta al ruedo, la bronca ha sido monumental para la presidencia.

También ha sido protestada la decisión de no conceder la segunda oreja a Roca Rey, en su primero, si bien la actuación ha estado por debajo de Urdiales. Ha realizado un quite por tafalleras Aarón Palacio, para después el peruano irse al centro de la plaza y realizar una serie de pases cambiados por la espalda a 'Diceclaro'.

Después de probar y lograr alguna serie notable con la mano izquierda, se ha ido al toreo de proximidad y cercanía, levantando a los tendidos. Ha matado de estocada algo desprendida, paseando su primer trofeo.

El quinto, el segundo del limeño, de nombre 'Zalagardo', castaño de 565 kilos, no se ha podido expresar el matador, que ha visto como la falta de codicia del astado ha limitado su actuación. Ha sido silenciado.

Aarón Palacios ha recibido a 'Deseoso', castaño de 575 kilos, de forma arrolladora con el capote, de rodillas, para luego torear de capa a la verónica. Con la muleta, se ha topado el aragonés con un animal escaso de movilidad, al que ha conseguido ligar alguna tanda meritoria, sobre todo al natural. Ha matado de media estocada, siendo silenciado.

Con el 'cierraplaza' el de Biota se ha ido a 'portagayola' jugándose el tipo al ser casi arrollado de salida, y después con una larga cambiada. Ello no ha amilanado al zaragozano que se ha mostrado firme con el capote, con el toreo a la verónica.

Ha brindado al público, para después encontrarse con un 'Desehero', negro de 545 kilos, de poca entrega, con el que se ha tenido que jugar el tipo Palacio, a base de pundonor y entrega para no dejarse ganar la pelea. Ha fallado con los aceros, siendo silenciado como en su primero.