Palmas y ramos inundan el centro de Logroño para arropar a La Borriquita y cumplir con la esperada bendición - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fieles a la tradición, los logroñeses han vuelto a salir a la calle ese Domingo de Ramos para arropar a la procesión de La Borriquita, una de las más esperadas y queridas en la ciudad. El agitar de multitud de palmas y ramos, portadas por los más pequeños, han dado la bienvenida así a uno de los primeros pasos de la Semana Santa logroñesa, declarada de Interés Turístico Nacional.

A pesar del frío aire que se ha levantado durante toda la mañana, el día ha salido lo suficientemente soleado como para que los asistentes se reuniesen desde primera hora de la mañana en la plaza del Mercado, en torno a la Concatedral de La Redonda.

Sobre las 10,00 horas de esta mañana, tanto el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, como el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, entre otras autoridades, han participado en la misa presidida por el obispo de la Diócesis de Calahorra La Calzada Logroño, Santos Montoya, que, posteriormente, ha cumplido con la bendición de las palmas y ramos.

LOS NIÑOS, LOS PROTAGONISTAS

La emoción y los nervios entre los cofrades también era evidente pero, sin duda, los que más disfrutan de este día son los más pequeños que, en su mayoría, adornaban sus palmas y ramas de olivo con chucherías y palomitas. Ellos han esperado pacientemente la bendición del obispo para, posteriormente, poder observar de cerca el paso titular de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Tras cumplir con la bendición, pasadas las 11,30 horas, el paso de La Borriquita ha partido desde el templo, acompañado de nuevo por las autoridades regionales y locales así como por una nutrida representación de cofrades y familias para comenzar su recorrido por la calle Portales, Plaza de Amós Salvador, San Bartolomé, Herrerías, Travesía de Palacio, Marqués de San Nicolás y Sagasta.

Todo ello acompañado, como no puede ser de otra manera, por los toques y marchas típicos de la Semana Santa que, con sus sonidos, envuelven a la ciudad dentro del ambiente litúrgico.

SEMANA REPLETA DE ACTOS

Comienza así una semana llena de actos por toda la capital hasta el próximo Domingo de Resurrección. A lo largo de la semana, la ciudad sobrecogerá a propios y visitantes con momentos de honda devoción como el Santo Rosario del Dolor, que partirá el Martes Santo a las 20,00 h desde la plaza de San Bartolomé.

El Miércoles Santo, por su parte, tendrá lugar el solemne acto de limpieza y veneración pública del Cristo Yacente del Santo Sepulcro a las 12,00 h en la Concatedral de La Redonda. Esa misma noche, las calles enmudecerán con la Procesión del Encuentro entre el Nazareno y la Soledad a las 22,00 h.

El Viernes Santo culminará con la imponente Magna Procesión del Santo Entierro, que partirá a las 19,30 h desde la Plaza del Mercado, organizada por la incansable labor de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño.

La Diócesis recuerda que los horarios y recorridos, especialmente en la capital, podrán verse modificados debido a las inclemencias meteorológicas. Se ruega a los fieles permanecer atentos a las redes sociales oficiales y a la web de la Hermandad de Cofradías.

"Invitamos a todos los riojanos y peregrinos a unirse a estas celebraciones, dejando que la belleza del arte sacro, el silencio de la oración y el compromiso con los más vulnerables nos guíen hacia la alegría eterna del Aleluya pascual".

LA BORRIQUITA

El paso que ha salido este Domingo de Ramos en la primera procesión de la Semana Santa logroñesa representa iconográficamente el momento en el que Jesús entra triunfante en Jerusalén a lomos de una borriquita, entre las aclamaciones del pueblo que lo recibe con palmas.

El conjunto se compone de cuatro figuras, la principal de Jesús en la borriquita, un niño que observa el paso del Señor, una joven que extiende un manto a los pies y una mujer con un niño en brazos que aclama a Jesús con una palma en la mano.

Según se extrae de la página web de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño, éste es el paso titular de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

Fue adquirido por la Hermandad de la Pasión y del Santo Entierro en 1947 en los talleres del Arte Cristiano de Olot, siendo el autor del molde de la figura de Cristo y la borriquilla Jaime Martrus y Rieira. Joaquín Clarés realizó el resto de las figuras.

Se incorporó por vez primera a la Procesión de Ramos en 1948, con la intención de acercar al Señor a todos los niños de las Cofradías y los colegios. Hubo un tiempo en que filas de escolares, algunos con sus uniformes, acompañaban con sus profesores a este paso.

Fue portado por primera vez por la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén en la Semana Santa de 1975.

Desde las primeras andas sobre ruedas, pasó a unas nuevas equipadas para 12 hermanos que lo llevaban en sus hombros, las cuales, tras diversas actuaciones, permiten ser portadas por treinta cofrades. En 2002 se incorporan al paso cuatro ricos faroles de plata, así como potencias de oro para la imagen del Señor.

Al año siguiente se añaden catorce cartelas de plata en los laterales del paso. De este modo se renueva el paso tras la restauración acometida a las figuras por parte de José Luis Martínez Benito.