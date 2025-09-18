Paniego pide, en el pregón de San Mateo, "un poco más de amor, respeto y cuidado por lo nuestro"

El cocinero Francis Paniego ha ofrecido el pregón anunciador de las fiestas de San Mateo 2025, en un acto que se ha desarrollado en la plaza del Ayuntamiento, en el que también ha intervenido el alcalde de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

El cocinero riojano, Francis Paniego, ha pedido "un poco más de amor, respeto y cuidado por lo nuestro". Ha indicado que "el futuro lo hacemos nosotros, entre todos y cuidar lo nuestro es cuidar de todos" como "del campo, de los bares, del comercio local, de los empleos que sostienen familias y que generan vida y oportunidades en nuestra tierra en nuestros pueblos, también en los barrios y en las calles".

Paniego ha ofrecido el pregón anunciador de las fiestas de San Mateo 2025, en un acto que se ha desarrollado en la plaza del Ayuntamiento, en el que también ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar quien ha elogiado a Paniego destacando que "representa lo mejor de nuestros valores riojanos: la familia, la tradición y ese compromiso con lo auténtico, con la tierra, con los 174 municipios de La Rioja que, en San Mateo, se dan cita aquí en torno a lo que nos une: la vendimia".

"La vendimia es un acto de gratitud a la tierra, y la culminación de esa gratitud es la mesa, la gastronomía", ha añadido.

Por su parte, el chef del restaurante 'Echaurren' de Ezcaray, entre otros locales, ha dicho estar "honrado" por "poder dirigirme a todos vosotros en un momento tan especial". "Es un auténtico privilegio ejercer como segundo pregonero, después mi admirado amigo Andres Pascual, en esta preciosa tradición recuperada para nuestra ciudad, en estas fiestas de San Mateo y de La Vendimia Riojana" 2025.

Paniego ha afirmado que vivía este momento "desde una doble condición: la de ser cocinero y la de ser de un pueblo, de Ezcaray". En el primer caso, ha tenido un recuerdo para los hombres y mujeres de la cocina riojana "con estrellas o sin ellas". "Estamos ante una generación de cocineros y cocineras única, son los responsables del excelente momento que vive nuestra cocina y tienen ante sí la importante tarea de cuidar y preservar lo que hemos heredado", ha añadido.

A continuación, ha citado a las hermanas Alcalde, de "aquel primigenio Iruña", a Pilar Sábado, "la gran cocinera y alma máter del Cachetero", así como "al Chef Nino de Calahorra, orgullo de la ciudad Bimilenaria", para recordar, finalmente, "a mi admirado y querido, Lorenzo Cañas, maestro y referente indiscutible de la gastronomía riojana y para el que quiero tener un recuerdo muy especial".

Especial recuerdo ha tenido para su madre, Marisa, que "me transmitió no sólo el amor por este oficio, sino también el amor que sentía por esta ciudad". Todo ello, porque su madre, "una ezcarayense, una mujer de pueblo, estaba profundamente enamorada de Logroño", ya que aquí "se sentía como en casa, y bajar a Logroño, era para ella sinónimo de alegría, de entusiasmo y de vida".

En este punto, ha destacado que "a Logroño me trajeron a nacer, a aquella clínica Velázquez que ya sólo recordamos los más mayores", siendo una ciudad "donde hice grandísimos amigos". De hecho, ha señalado que "aquí conocí a mi mujer y compañera de vida, Luisa, y además nacieron nuestros hijos".

Paniego ha resaltado que en la capital "hicimos realidad nuestro sueño, Tondeluna". Por todo eso, "siento una profunda emoción y a la vez si me lo permitís, una gran responsabilidad, porque interpreto que mi voz representa a la de todos los cocineros y cocineras de nuestra región y también a la de tantos de riojanos y riojanas de pueblo como yo, que aun no siendo de aquí, sienten Logroño como lo sentía mi madre, como su casa".

PONER EN VALOR A LA GENTE DE LA COCINA

A continuación, ha querido aprovechar la oportunidad "para poner en valor a todos los hombres y mujeres que, han hecho de la cocina su forma de vida; personas que viven, trabajan y sueñan con este noble oficio, que tan sólo consiste, en hacer felices a los demás, dándoles de comer".

Paniego, ha apuntado, que "estos días de fiesta que están a punto de comenzar, muchos compañeros y compañeras de la hostelería se dejarán la piel, para que todos podamos disfrutar de lo mejor que esta bendita tierra nos ofrece", como es "una cocina que nace de un territorio privilegiado, desde el valle, hasta las sierras, y que en este tiempo de vendimias y de gracias, nos regala su mejor despensa en forma de texturas, sabores y olores".

Por ello, ha querido, además "utilizar este altavoz para reivindicar lo nuestro; y, sobre todo, a nuestros agricultores, ganaderos y recolectores, porque ellos son los verdaderos primeros cocineros".

"Ellos son quienes hacen posible que los productos lleguen frescos y vivos a nuestras cocinas" y "hacen posible la vida en nuestros pueblos".

Paniego ha puesto en valor que "una gastronomía responsable, comprometida con su territorio, con su gente, con sus productos y con sus tradiciones, puede ser una poderosa herramienta contra la despoblación y el abandono del mundo rural". De ahí, que haya pedido que entre todos "les cuidemos".

A las administraciones les ha exigido que "garanticen su futuro con leyes que les protejan y les impulsen". "Además debéis ser capaces de tejer una estrategia, que supere las diferencias de partido, e ir todos juntos de la mano, porque nos jugamos nuestro futuro como región", ha apostillado .

A los cocineros y cocineros de hoy, les ha indicado que debemos "interesarnos más por el origen de lo que servimos, dejando las modas a un lado, priorizando lo nuestro y apostando siempre por lo local".

A los comensales, porque "podéis ser parte activa y comprometida con esta tierra". Para ello, primero "pidiendo e identificando productos de aquí, valorando el producto cercano, dejándoos seducir por los sabores de siempre los de nuestra tierra".

RECETA PARA SAN MATEO

A continuación, el cocinero ha compartido una "receta para San Mateo", porque "si todos la seguimos al pie de la letra, hará de estas fiestas de San Mateo 2025 un éxito inolvidable". Esta pasa por "un buen puñado de amigos y familiares dispuestos a pasarlo bien", y también por "vino de Rioja al gusto: tinto, blanco o clarete; siempre de aquí, y siempre con moderación".

Además, hay que poner "un racimo de buen rollo, generoso y constante; una pizca de charangas, peñas y gaiteros; y sonrisas, saludos y abrazos en cada esquina, desde la mañana hasta la noche". A ello ha unido "las mejores viandas de nuestros bares y restaurantes".

También Paniego ha reclamado "unas cucharadas de color: pañuelos al cuello, blusas en la calle y mucho respeto por el diferente; un toque de fuegos artificiales para endulzar las noches; una buena dosis de pasión en el frontón o en las tardes de toros". Pero a ello sobre todo "mucha alegría, ilusión y ganas de bailar hasta que duelan los pies".

Como toda receta hay que prepararla y el cocinero ha propuesto "mezclar las ganas de disfrutar con tus seres queridos y amigos; añadir poco a poco las calles llenas de música, charangas y buen ambiente; remueve con vino, tapas y buena conversación -evitar la chachara política para evitar que se agríe el guiso-; y deja reposar en una terracita cualquiera, al sol de septiembre".

Finalmente, ha indicado que hay que "decorar el plato con risas, brindis y abrazos sinceros, para servirlo "bien caliente, del 20 al 27 de septiembre". Con ello, el resultado será "unas fiestas memorables, llenas de sabor, de tradición y de alegría compartida", para a continuación, gritar "¡Viva San Mateo!, ¡Viva Logroño! y ¡Viva La Rioja!".