Un pañuelo para todos los logroñeses: Confe Rovelo convierte La bandera de Logroño en un símbolo de unión y solidaridad - EDU SAN VICENTE

LOGROÑO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Confe Rovelo, firma riojana especializada en confección y vestuario, presenta un pañuelo inspirado directamente en la bandera de Logroño, concebido para que cualquier logroñés pueda llevarlo durante las fiestas de la ciudad, independientemente de su edad, su peña, su cuadrilla o sus preferencias.

"Queríamos hacer algo que nos representara a todos. Algo que pudiera ponerse un abuelo, una madre, un hijo o una nieta y que, aunque pertenezcamos a generaciones diferentes, todos sintiéramos que es nuestro. La bandera de Logroño ya nos une; nosotros simplemente hemos querido llevarla al cuello", explica Lara Bazán, impulsora de la iniciativa y responsable de Confe Rovelo.

ELEMENTO DE UNIÓN

El proyecto busca también recuperar el valor del pañuelo como elemento de unión. Un pequeño gesto que se repite año tras año cuando llegan las fiestas y que pasa de unas generaciones a otras. Un pañuelo que puede acompañar a quien empieza a vivir sus primeras fiestas y a quien lleva décadas celebrándolas.

En un momento en el que cada peña, cada cuadrilla y cada grupo tiene sus propios colores y símbolos, este pañuelo nace con una vocación diferente: ser un punto de encuentro. El blanco, presente en el diseño, representa además la paz y la voluntad de tender puentes, mientras que la bandera de Logroño convierte el pañuelo en una pequeña representación de la ciudad.

Y si la intención es unir, el proyecto no podía quedarse únicamente en el símbolo.

KM SOLIDARITY

Parte de los beneficios obtenidos con la venta de los pañuelos será destinada a KM Solidarity, la ONG motera fundada en Logroño que desarrolla numerosas iniciativas y acciones solidarias. De esta manera, cada pañuelo tendrá también una segunda finalidad: que una parte de lo que genera pueda convertirse en ayuda para otras personas.

El pañuelo podrá acompañar a los logroñeses tanto durante San Mateo como durante San Bernabé, y aspira a convertirse en uno de esos elementos que forman parte de la memoria de las fiestas y que pueden pasar de padres a hijos. Porque, en definitiva, Pretende representar a una ciudad.

El pañuelo estará disponible a partir del 1 de septiembre en la tienda de Confe Rovelo, C/ Chile 18, bajo, Logroño, en horario de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas. En una primera remesa de producción de 5000 pañuelos.