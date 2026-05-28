El Parlamento acogerá el 2 de junio el acto de entrega de los I Premios a la Solidaridad Riojana - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Hemiciclo de la Cámara regional acogerá el próximo martes, 2 de junio, a las 20,00 horas, el acto de entrega de los I Premios del Parlamento de La Rioja a la Solidaridad Riojana.

El jurado, presidido por la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, se reunió ayer para examinar las candidaturas presentadas: 14 a la Entidad por su Trayectoria y 4 al Mejor Proyecto por su Impacto Social.

Durante el encuentro también se estudiaron las candidaturas al premio a Toda una Vida, a propuesta del jurado. Junto a Fernández Cornago integran el jurado: Fernando Reinares Hernáiz, Magdalena Pérez Trenado y Carlos Villar Flor, en calidad de expertos; la vicepresidenta primera del Parlamento, María Teresa Antoñanzas Garro; y el letrado mayor de la Cámara, Jorge Apellániz Barrio, con voz pero sin voto.

Los I Premios del Parlamento de La Rioja a la Solidaridad Riojana han sido impulsados por la Presidencia para reconocer y agradecer la labor desarrollada por personas, asociaciones y entidades con implantación en nuestra comunidad autónoma en favor de la sociedad riojana.