Parlamento debate este lunes el proyecto de Presupuestos Generales y Medidas Fiscales y Administrativas de La Rioja 2026

El pleno del Parlamento de La Rioja debatirá este próximo lunes, día 22 de diciembre, a partir de las 9 horas, los proyectos de ley de Presupuestos Generales y de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma para el próximo ejercicio 2026.

La convocatoria y el desarrollo de la sesión se han abordado esta mañana en la reunión de la Junta de Portavoces y, a continuación, se han sometido a la aprobación de la Mesa del Parlamento, una vez oído el parecer de la Junta.

En primer lugar, se abordará el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales. El debate de este punto comenzará con la presentación del correspondiente dictamen por parte del presidente de la Comisión de Presupuestos, por un tiempo máximo de 5 minutos.

A continuación, se abrirá el debate de las enmiendas: por un lado, las relativas al articulado; y, por otro, las relacionadas con cada una de las secciones del estado de gastos.

En cada sección la intervención de los grupos parlamentarios será de menor a mayor. Cada grupo parlamentario dispondrá de 7 minutos como máximo para defender de forma agrupada todas sus enmiendas a cada una de las secciones.

Las votaciones de las enmiendas se votarán de forma agrupada por grupos parlamentarios y, a continuación, se someterá a votación el estado de ingresos, cada una de las secciones del estado de gastos y el articulado del proyecto (los artículos estarán agrupados por títulos) y, en último lugar, se votará la exposición de motivos.

En cualquier caso, las votaciones del proyecto de ley no comenzarán antes de las 12 horas, de conformidad con el artículo 72 del Reglamento de la Cámara.

A continuación, el pleno debatirá el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que se llevará a cabo según lo dispuesto en los artículos 104 y 63.3 del Reglamento.

La presentación del dictamen correrá a cargo del presidente de la Comisión Institucional, por un tiempo máximo de 5 minutos. Por tanto, cada grupo parlamentario dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos para explicar sus enmiendas al proyecto.

El desarrollo de la sesión plenaria podrá seguirse por los canales habituales del Parlamento regional en YouTube y en la videoteca de la página web de la institución.