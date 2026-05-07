El Parlamento pide "financiación estatal suficiente" a los ayuntamientos para instalar viodeovigilancia

El diputado 'popular' Diego Bengoa - PP

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy una proposición no de ley del Partido Popular, que ha sido apoyada por Vox, con la que pide "financiación estatal suficiente" para que los ayuntamientos puedan instalar sistemas de videovigilancia, así como un "refuerzo" de la Guardia Civil.

El 'popular' Diego Bengoa ha explicado cómo las imágenes captadas por estos sistemas son gestionadas "única y exclusivamente" por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Es, ha relatado, una materia integrada dentro de la seguridad ciudadana que es competencia del Estado, sin embargo, "actualmente ocurre algo difícilmente defendible".

Así, "el Estado controla, supervisa y gestiona, pero no pone ni un euro para ayudar a los municipios rurales a implantar estos sistemas y mantenerlos". Lo cual, ha visto, "no es razonable".

Ha sumado que no hay una "planificación suficiente" en los efectivos de la Guardia Civil, dado que "la realidad de nuestros pueblos no es la misma en enero que en agosto" y "hay municipios que multiplican su población durante el verano, los fines de semana o eventos".

Por eso, esta proposición no de ley plantea diseñar e implementar un plan específico de refuerzo de efectivos de la Guardia Civil en el medio rural de La Rioja en periodos de alta afluencia turística.

Desde Izquierda Unida, Carlos Ollero ha visto un abuso "populista" de la comisión de delitos "en una región segura, como es La Rioja, en uno de los países más seguros". "Se crea una alarma que no está justificada si atendemos a los datos", ha resaltado.

También ha indicado que la videovigilancia es un sistema "fallido que no sirve para rebajar la delincuencia ni cómo se detectan los delitos" y es muy caro además de que colisiona con el derecho a la intimidad.

Desde Vox, Héctor Alacid se ha mostrado a favor de la iniciativa, "consciente de la realidad", porque "donde había confianza ahora hay miedo". También se ha mostrado a favor del método: Guardia Civil y videovigilancia.

No obstante, ha reprochado "incoherencia" al Partido Popular, por haber votado en contra de enmiendas de Vox que traían lo mismo: "Y traen las ideas como propias, sólo aciertan cuando hacen lo que Vox dice". Por otro lado, "no plantean medidas en el ámbito autonómico".

El socialista Ricardo Velasco ha empezado diciendo que La Rioja "es una comunidad segura y no ha habido crecimiento de delincuencia". Por otro lado, ha visto que la videovigilancia debe ser "el último sistema" en ser usado y, además, se pueden establecer subvenciones regionales.

Velasco no ha visto sentido votar a favor de la iniciativa cuando "ya se están reforzando los efectivos de la Guardia Civil, teniendo en cuenta los eventos". "Eso lo sabemos todos los alcaldes", ha clamado.