El Parlamento de La Rioja acoge este lunes el acto institucional del Día Mundial de la ELA

Archivo - Fachada del Parlamento de La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hemiciclo del Parlamento de La Rioja acogerá mañana lunes, 22 de junio, a las 11,30 horas, el acto institucional con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El acto dará comienzo con la intervención de la presidenta de la Cámara autonómica, Marta Fernández Cornago.

También tomará la palabra la presidenta de VencELA Rioja, Francisco Elena Terroba, que dará lectura al manifiesto de la jornada.