El Parlamento de La Rioja pide la reprobación de Puente tras recibir Vox el apoyo del PP a su PNL

El diputado de Vox, Héctor Alacid - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha acordado hoy la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, tras el accidente en Adamuz al aprobar una proposición no de ley de Vox al que se ha unido el Partido Popular.

El diputado de Vox Héctor Alacid ha defendido la proposición no de ley recordando cómo, tras el accidente, "España despertó con una de las peores noticias, un gravísimo accidente con proyectos truncados y vidas sesgadas".

"Ante esto no caben debates complacientes, no se hizo lo posible por evitarlo y, por eso, esta Cámara debe pronunciarse", ha dicho considerando que la responsabilidad política "no puede diluirse".

Para Alacid, "transmitir una sensación de seguridad inexistente conduce a la inacción" y "extraño sería que con tantas advertencias no hubiera pasado nada".

Durante el debate, el socialista Jesus María García ha considerado que esta iniciativa, que Vox "ha presentado en todos los parlamentos, es un aprovechamiento de la situación". "Otra de sus iniciativas caroñeras y falsareas", ha dicho.

Ha visto que "no se puede decir que el sistema ferroviario lleva unos años de deterioro", como relata la proposición, cuando con el Gobierno de Pedro Sánchez "es cuando más inversión ha habido".

Ha insistido en que "el ministro Puente ha dado la cara" y ha señalado cómo Vox, en cambio, no han traído a la Cámara una reprobación del expresidente de Valencia, Carlos Mazón, que, "cuando ocurrió la tragedia de la dana estaba en otros menesteres".

"Así todo", ha añadido la diputada de IU, Henar Moreno, calificando la iniciativa como un "corta pega" desde Madrid. Por otro lado, ha considerado que es "una utilización de las víctimas sin parangón".

Para Moreno, "es triste" pero, ha considerado, "el pueblo español les pondrá en su lugar".

El 'popular' Diego Bengoa ha echado de menos en el diputado socialista "un poco de autocrítica", ya que, ha señalado: "Lo están diciendo los que usan las vías a diario, el sistema necesita actuaciones".

Ahora, ha añadido, a causa de la huelga, el ministro ha puesto sobre la mesa la financiación para hacer arreglos en las vías. "Cuando un tren tiene que reducir la velocidad es porque no se realizan las inversiones necesarias", ha dicho.

Ha puesto sobre la mesa que hay "una serie de compromisos que el ministro no ha satisfecho" en La Rioja. "El resultado son tiempos de viaje poco competitivos, se pierden frecuencias y un servicio poco fiable", ha relatado.

Lo que está en juego, ha visto, es que el tren sea "competitivo" para los riojanos. Aunque al ministro, ha dicho, le va a dar "igual" la reprobación "hoy se la va a llevar" porque "no está cumpliendo con sus compromisos con La Rioja".

TEXTO APROBADO

Con la proposición no de ley aprobada hoy, el Parlamento de La Rioja acuerda la reprobación del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como responsable político de la situación actual del sistema ferroviario, que ha derivado en el accidente ferroviario que ha causado la muerte de varias decenas de españoles.

También, insta al Gobierno de La Rioja a que, a su vez, inste al Gobierno de España a implantar un sistema de alertas acumulativas en la red ferroviaria, de modo que la reiteración de incidencias en un mismo tramo active automáticamente protocolos reforzados de supervisión y actuación.

Junto a esto, reformar los criterios de priorización de inversiones en mantenimiento ferroviario, de manera que los tramos con historial recurrente de incidencias tengan preferencia frente a otras actuaciones.

Actualizar y reforzar el Plan de Acción de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, garantizando que las acciones previstas en materia de seguridad ferroviaria se adapten a las necesidades actuales y futuras del sistema, y se implementen de manera eficaz.

Elaborar una auditoría integral del estado de toda la red ferroviaria, evaluando para ello la Estrategia Indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria 2021-2026, elaborada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Promover un plan nacional de inversiones ferroviarias centrado en la seguridad y el mantenimiento de la red, y dotado de recursos suficientes y un calendario de ejecución concreto, revisando para ello las prioridades presupuestarias del Gobierno.

Proceder a la modificación del Código Penal con el objeto de que sean debidamente castigados quienes, en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, causen daños o perjudiquen gravemente el funcionamiento de los servicios públicos esenciales o de infraestructuras críticas, cuando tales conductas pongan en peligro la vida o la salud de los españoles.

Cesar inmediatamente, a través de su presidente, al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, por su incapacidad para gestionar eficazmente las competencias de su departamento, su inacción ante las deficiencias conocidas y la grave afectación que sus decisiones -u omisiones- han tenido sobre la seguridad para los usuarios del servicio ferroviario.