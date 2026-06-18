El Parlamento de La Rioja rechaza derogar la Ley de Memoria Democrática

Archivo - El portavoz de Vox, Ángel Alda - VOX - Archivo

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha rechazado hoy la proposición de ley, presentada por Vox, para derogar la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.

La proposición, que ha contado con el informe desfavorable del Gobierno de La Rioja, no será tomada en consideración al contar con el voto en contra de PP, PSOE y Podemos-IU.

El portavoz de Vox, Ángel Alda, ha afeado la ausencia del portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, en el debate ya que, ha recordado, dijo en la aprobación de la ley por parte del PSOE, Podemos e IU: "Devolveremos a esta comunidad autónoma su espíritu de concordia, su espíritu de libertad y su espíritu de convivencia pacífica en cuanto gobernemos".

Para Alda, que no ha entendido que no sea el propio PP el que proponga su derogación, este partido "ha estafado" con esto a los ciudadanos "como en el incremento de la frecuencia de trenes".

Se trata de una ley, ha visto, que sólo trata de las victimas del Franquismo y, ha considerado, "no es admisible" que se centre en las de "un bando si se busca conocer la verdad o hacer justicia".

La diputada de IU, Henar Moreno, se ha planteado si, desde Vox, "se creen lo que dicen". "Vienen a montar ruido, legitimar las desapariciones, los asesinatos y los golpes de estado", ha dicho preguntando a Alda qué problema tiene "en que los jóvenes estudien que la democracia se defiende frente al autoritarismo".

"Iniciativas como esta dicen que hablan mucho pero leen poco, porque es una ley sobre la democracia, los derechos humanos y la dignidad de las víctimas", ha completado el socialista Sergio Martínez Astola señalando que "la reconciliación no consiste en decirles a las familias que las desapariciones no merecen respaldo institucional".

La 'popular' Begoña Martínez Arregui ha reiterado lo que, ha dicho, ya se dijo hace dos años, cuando Vox trajo esta misma iniciativa, aunque como proposición no de ley.

"Ustedes quieren arrogarse la verdad de decidir qué es historia", ha reprochado considerando, además, que quieren "instrumentalizar el pasado" y "se parecen a Sánchez polarizando".