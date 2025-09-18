El Parlamento riojano se muestra en contra de los discursos del odio

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento riojano se ha posicionado en contra de los discursos del odio, tal y como han hecho ver los diputados de los Grupos Parlamentarios de PSOE, PP e IU, que han anunciado que apoyarán una Proposición de los socialistas sobre este asunto. Vox, por su parte, ha indicado que esta propuesta buscaba una "declaración de guerra" contra su formación.

Ha sido en el debate de una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, defendida por su diputado Sergio Martínez Astola, para que el Parlamento riojano "condene cualquier declaración política realizada por representantes públicos que fomente e incite al odio hacia cualquier persona o grupo social por motivos de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Ha sido enmendada por el Grupo Parlamentario Popular, defendida por la parlamentaria Mar Cotelo, que ha sido aceptada por los socialistas para "aumentar el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para poder luchar de forma eficaz contra los delitos de odio y atender, con los recursos necesarios, a las víctimas de dichos delitos.

También el "atender los trabajos de la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados relativa a la lucha de los discursos de odio y, una vez hayan finalizado los mismos, implementar las medidas y acciones acordadas en la misma", así como "realizar un estudio por comunidades autónomas que analice el aumento de esta tipología de delitos, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, desarrollando sus conclusiones y generando las herramientas específicas necesarias para cada caso y territorio".

En su exposición, el parlamentario socialista ha asegurado que este "no es un tema menor", y por ello "no puede despacharse con indiferencia, ni relativismo". Ha afirmado que los discursos del odio que "empieza con la palabra, se está normalizando en la vida política y en la vida social, y eso acaba sembrando dimisión, división, miedo y sufrimiento en nuestra sociedad".

Todo ello, porque ha afirmado Martínez Astola "el odio no es una opinión más; el odio no es un concepto que pueda gozar del amparo de la libertad de expresión, y es el germen que corroe la convivencia, que divide a la ciudadanía, que enfrenta a unos contra otros". De ahí, que haya reclamado que "se cierre la puerta al odio, venga de donde venga y lo exprese quien lo exprese".

El diputado del PSOE ha recordado que "vivimos un tiempo en que ciertos partidos y organizaciones se han especializado en disfrazar el odio de política, convertir las instituciones en un altavoz de la intolerancia, y esa se ha convertido, además, en su estrategia". Para ello, "niegan la violencia machista, estigmatizan a los migrantes, atacan a las personas LGTBI, o ridiculizando a quien sencillamente defiende la igualdad".

"A esta dinámica se ha sumado de manera feroz un fenómeno que no podemos obviar, como es el de las redes sociales; instrumento que debiera servir para unir, compartir conocimiento, experiencias, realidades y opiniones, pero que está sirviendo, de manera descarada, para amplificar mensajes de odios, bulos, desinformación y discursos que luego se trasladan a la vida cotidiana", ha añadido.

Ha indicado que "no podemos permitir que se normalicen discursos que abren la puerta a la discriminación y a la violencia, porque cuando se siembra el odio desde cualquier tribuna pública, lo que se recoge, y ya lo estamos viendo, son agresiones, discriminación y miedo". "Lo hemos visto en Europa y en la historia más reciente de nuestro continente, ya que allí donde la sociedad ha permitido que el odio avance, la democracia ha retrocedido".

Martínez Astola ha afirmado que "los discursos de odio no pueden tener cabida ni en este Parlamento ni nuestra sociedad", para añadir que desde su formación "estaremos, siempre del lado de la democracia, de los derechos humanos, del respeto a lo diferente y del lado de la igualdad".

AUMENTO DE LOS DELITOS DE ODIO

Por su parte, el diputado de IU, Carlos Ollero ha afirmado que los delitos penales relacionados con el odio, "están aumentando gravemente" y también lo están "haciendo en La Rioja".

Ha asegurado que "hoy mismo en el Parlamento hemos asistido a un claro ejemplo de discurso de odio a raíz del debate de la anterior PNL presentada por Vox, dirigida especialmente a un colectivo concreto, al colectivo de mujeres musulmanas".

Ollero ha apuntado que "este ascenso del discurso del odio y de los delitos de odio está claramente ligado al ascenso de la ultraderecha; una ultraderecha que dirige estos discursos del odio por motivos religiosos, por motivos de orientación sexual, por motivos ideológicos, por cualquier otro motivo a diario; y si somos sinceros, deberíamos reconocer que como sociedad estamos haciendo muy poco contra esto".

"Se aprende a odiar y en eso, por lo tanto, tenemos mucha responsabilidad, por lo que aprendamos, enseñamos; y enseñemos a frenar el odio y no a odiar", ha concluido el parlamentario de IU.

"DECLARACIÓN DE GUERRA CONTRA VOX"

Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Alda, ha acusado al PSOE de "usar su cobardía habitual" con esta Proposición "porque no es una resolución contra los discursos del odio, sino que lo que se propone, es una declaración de guerra contra Vox".

En su intervención, ha asegurado que la iniciativa del PSOE "utiliza los discursos del odio para poner una cortina de humo sobre lo realmente preocupa a los españoles y a los riojanos cada día más, que no es otra cosa que la corrupción". Un aspecto, el de la "corrupción" que "rodea al Partido Socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez".

Alda ha aludido al informe de la UCO con el caso 'Cerdán, Ábalos y Koldo' así como que "la mujer de Pedro Sánchez está en el banquillo por corrupción, al igual que el hermano del presidente", por lo que "el Partido Socialista es sinónimo de corrupción y estamos ante el gobierno más corrupto del mundo".

Además, el portavoz de Vox ha acusado al Ejecutivo central de "crear una grave crisis diplomática con Israel para tapar que su mujer está siendo condenada por cinco delitos y que puede implicar hasta 17 años de prisión".

Alda ha afirmado, para concluir, que "la violencia siempre viene de la izquierda, algo que ya sucedió la semana pasada con el asesinato del joven conservador Charlie Kirk, que perdió la vida por el odio que ustedes transmiten".

El PP ABOGA POR LA "CORDURA"

A continuación, ha vuelto a tomar la palabra la diputada del PP, Mar Cotelo, que ha señalado que con el asunto de los delitos de odio "se haga con cordura, y en contra de quien sea". Ha recordado que fue su formación la primera que "abrió un estudio sobre la evolución de los delitos de odio en España".

A continuación, la parlamentaria del PP ha expuesto una serie de ejemplos de actuaciones, que ha tildado de "discursos del odio" por parte de miembros del Ejecutivo central, así como que ayuntamientos de País Vasco o Cataluña no tengan la bandera de España, sin olvidar que "se permitan homenajes a etarras".

Martínez Astola, en el turno final, ha agradecido el "tono" y "su contribución al debate" del diputado de IU, mientras que a la parlamentaria del PP le ha recordado que "en la refriega partidista en el Congreso, se han dirigido insultos a miembros del Gobierno e incluso al presidente", y al portavoz de Vox le ha señalado que ha demostrado una "pobreza intelectual de primer nivel", y "lo peor, una pobreza moral seriamente preocupante en un representante público".

Finalmente, en relación a este último partido, le ha señalado que "siempre que dependa del Partido Socialista, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que ustedes no gobiernen jamás".