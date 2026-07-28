El paro baja en 1.100 personas en el segundo trimestre en La Rioja y se crean 4.600 empleos - EPDATA

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 1.100 personas en el segundo trimestre en La Rioja hasta los 14.600 desempleados, un 7% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con estas cifras, teniendo en cuenta la bajada del segundo trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 8,77%.

Esta cifra de parados es la más alta en un segundo trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el segundo trimestre la mayoría de veces en La Rioja (17 veces) mientras que ha subido en 8 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2021.

En el segundo trimestre se crearon en La Rioja 4.600 puestos de trabajo (+3,1% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 152.100 personas, la cifra más baja de ocupación en un segundo trimestre desde 2024.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del segundo trimestre en 166.700 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 3.400 personas (+2,08%).

En el último año el paro ha aumentado en 1.400 personas (+10,6%) en La Rioja y se han destruido 800 empleos (0,5%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 600 personas (+0,4%).

Por sexos, en el segundo trimestre el desempleo femenino subió en 600 mujeres (+8,2%), frente a un avance del paro masculino de 1.700 parados (+20,2%).

Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 7.900 y la tasa de paro femenino en el 10,21%. Por su parte, 6.700 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,52%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en La Rioja se mantuvo en el mismo nivel durante los tres últimos meses, con 3.500 jóvenes en paro, hasta situar la tasa de paro juvenil en un 25,67%.

TIPO DE CONTRATOS.

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 5.400 personas en el segundo trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 700 asalariados.

Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 130.900 personas, de los que 111.700 tenían contrato indefinido (el 85,33%) y 19.200, temporal (el 14,67%).

La creación de empleo en el segundo trimestre en La Rioja fue mayor en el sector privado, que generó 4.500 puestos de trabajo, un 3,62% más, hasta un total de 128.900 ocupados. Por su lado, el sector público, creó 100 nuevos empleos, un 0,43% más más que en el trimestre anterior hasta 23.200 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 6.600 personas en el segundo trimestre (+5,23%) en la comunidad hasta los 132.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 2.100 (-9,86%), hasta sumar 19.200 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 1.600 menos (-25,4%); Agricultura, 600 menos (-75%); Industria, 500 menos (-25%); Construcción, 0 menos (0%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 1.400 más (+21,21%); Construcción, 0 más (+0%).

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Andalucía (+5.400), Murcia (+3.000) y Asturias (+900) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Cataluña, Baleares y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 92.600, 47.400 y un 23.200, respectivamente.

En cuando al empleo, durante el segundo trimestre se crearon puestos de trabajo en todas las comunidades siendo Cataluña (+130.800), Baleares (+108.000) y Andalucía (+63.300), excepto en Canarias en donde la ocupación se redujo en 25.100 personas. y en Galicia con un descenso de 6.100 trabajadores.