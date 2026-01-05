El paro baja en 202 personas en 2025 en La Rioja hasta los 12.314 desempleados - EPDATA

LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 202 personas en 2025 en La Rioja en relación al año anterior (-1,6%) hasta los 12.314 desempleados. La tasa de desempleo queda, de este modo, en el 7,95%.

Esta cifra se alcanza pese al repunte de un 1,9% en el último mes del año respecto a noviembre (225 parados más), según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la bajada del último año, se acumulan ya 5 ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en La Rioja (17 veces) mientras que ha subido en 12 ocasiones.

En cuanto a sexos, el año cerró con 7.325 mujeres desempleadas, 182 menos que el año precedente y 4.989 hombres sin empleo, un descenso de 20 en el número de parados en el último año.

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 46 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 156 desempleados.

En el último mes del año, el paro bajó en Sin empleo anterior, 9 menos (-1.16%); Agricultura, 8 menos (-0.86%), mientras que se incrementó en Servicios, 114 más (+1.47%); Industria, 81 más (+4%); Construcción, 47 más (+7.9%).

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (7876), Industria (2107), mientras que los sectores con menos desempleados son Construcción (642), Sin empleo anterior (765), Agricultura (924).

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas las regiones salvo en País Vasco (+54). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (-51782) Comunitat Valenciana (-25560) y Cataluña (-11959) frente a La Rioja (-202) y CEUTA (-722), en el lado contrario.

DATOS DEL MES DE DICIEMBRE.

El desempleo aumentó en diciembre en 225 parados respecto al mes precedente. Desde 1996, el paro en diciembre ha subido la mayoría de veces en La Rioja (25 veces) mientras que ha bajado en 4 ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2023.

En cuanto a sexos, de los 12.314 desempleados registrados en diciembre, 7.325 fueron mujeres, 40 más (+0,5%) y 4.989, hombres, lo que supone un aumento de 185 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+3,9%).

En diciembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 32 parados menos que a cierre del pasado mes (-3,4%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 257 desempleados (+2,3%).

Cataluña (+1.860), País Vasco (+948) y Galicia (+459) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía Comunitat Valenciana y Madrid en donde menos, con retrocesos de 12.271, 2.173 y un 1.504, respectivamente.