El paro baja en 300 personas en el tercer trimestre en La Rioja y se destruyen 200 empleos

Infografía con cifras de paro en La Rioja en el tercer trimestre de 2026 según la estadística de 'Encuesta de Población Activa' del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 300 personas en el tercer trimestre en La Rioja hasta los 14.300 desempleados, un 2,1 por ciento menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del tercer trimestre, se acumulan ya dos trimestres consecutivos de descensos en el desempleo en la región y la tasa de paro se sitúa en 8,63 por ciento.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el tercer trimestre la mayoría de veces en La Rioja (14 veces) mientras que ha bajado en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde que hay registros.

En el tercer trimestre se destruyeron en La Rioja 200 puestos de trabajo (0,1 por ciento respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 151.900 personas, la cifra más baja de ocupación en un tercer trimestre desde 2024.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 166.200 personas en la región, tras reducriser en los últimos tres meses en 500 personas (0,3 por ciento).

En el último año el paro ha aumentado en 1.400 personas (+10,9 por ciento) en La Rioja y se han destruido 2.700 empleos (1,7 por ciento), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 1.300 personas (0,8 por ciento).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino , frente a un avance del paro masculino de 200 parados (+3 por ciento). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 7.900 y la tasa de paro femenino en el 10,05 por ciento . Por su parte, 6.500 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,37 por ciento.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en La Rioja aumentó en 600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 30,7 por ciento.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 1.700 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 500 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 129.700 personas, de los que 110.000 tenían contrato indefinido (el 84,81 por ciento) y 19.700, temporal (el 15,19 por ciento).

Mientras que el sector público generó 1.200 puestos de trabajo en La Rioja, un 5,17 por ciento más, hasta un total de 24.400 ocupados, el sector público destruyó 1.400 puestos de trabajo, un 1,09 por ciento menos, hasta un total de 127.500 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 500 personas en el tercer trimestre (+0,38 por ciento) en la comunidad hasta los 133.400 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 700 (-3,65 por ciento), hasta sumar 18.500 personas.

Por sectores, el paro bajó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 2.000 menos (-25 por ciento); Industria, 200 menos (-13,33 por ciento), mientras que se incrementó en Agricultura, 900 más (+450 por ciento); Servicios, 800 más (+17,2 por ciento); Construcción, 400 más (+400 por ciento)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Comunitat Valenciana (+31.000), Madrid (+21.100) y Galicia (+19.400) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Baleares, Castilla y León y Canarias en donde menos, con retrocesos de 10.000, 7.200 y un 4.300, respectivamente.

En cuando al empleo, Canarias (+38.100), Baleares (+26.900) y Galicia (+21.400) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Madrid, Andalucía y Aragón en el lado contrario, con 49.200, 24.900 y un 4.400 empleos menos, respectivamente.