El paro baja en 700 personas en 2025 en La Rioja y se crean 4.200 empleos

Archivo - Oficina de empleo de La Rioja, desempleo, paro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 700 personas en 2025 en La Rioja hasta los 13.500 al cierre del cuarto trimestre, un 4,9 por cientomenos que el año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último trimestre del año, el número de parados subió en 600 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 8 por ciento.

Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en La Rioja (14 veces) mientras que ha bajado en 10 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la menor subida desde que hay registros.

En el cuarto trimestre se crearon en La Rioja 500 puestos de trabajo (+0,3 por ciento respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 155.100 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 168.600 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 1.100 personas (+0,66 por ciento).

En el último año el paro se ha reducido en 700 personas (-4,9 por ciento) en La Rioja y se han creado 4.200 empleos (+2,8 por ciento), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 3.600 personas (+2,2 por ciento).

Por sexo, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 400 mujeres (-5,3 por ciento), frente a un retroceso del paro masculino de 900 parados (-16,4 por ciento). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 7.100 y la tasa de paro femenino en el 8,77 por ciento . Por su parte, 6.400 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,28 por ciento.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en La Rioja se redujo en 900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 24,33 por ciento.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 1.000 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 1.200 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 132.600 personas, de los que 112.400 tenían contrato indefinido (el 84,77 por ciento) y 20.200, temporal (el 15,23 por ciento).

Mientras que el sector público generó 2.400 puestos de trabajo en La Rioja, un 12,06 por ciento más, hasta un total de 22.300 ocupados, el sector público destruyó 1.900 puestos de trabajo, un 1,41 por ciento menos, hasta un total de 132.800 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 1.200 personas en el cuarto trimestre (+0,92 por ciento) en la comunidad hasta los 132.300 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 600 (-2,55 por ciento), hasta sumar 22.900 personas.

Por sectores, el paro bajó en Agricultura, 200 menos (-66,67 por ciento); Industria, 200 menos (-9,9 por ciento); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 100 menos (-1,69 por ciento), mientras que se incrementó en Servicios, 900 más (+19,57 por ciento)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Baleares (+10.800), País Vasco (+6.600) y Galicia (+4.300) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía en donde menos, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (+59.300), Canarias (+35.700) y Comunitat Valenciana (+19.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y un 5.000 empleos menos, respectivamente.