Paro.- CCOO advierte de que el paro baja en La Rioja en abril "tres veces menos" que en el resto de España

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO La Rioja ha valorado "positivamente" el descenso del paro en abril, pero ha advertido de que "el paro baja en la región tres veces menos que en el resto de España".

Recuerda el sindicato que los datos dicen que "el desempleo se sitúa en 12.157 personas tras un descenso de 284 inscritos en abril, La Rioja registra una caída anual del paro del 2,29%, una cifra muy pobre frente al descenso del 6,20% de la media nacional".

CCOO valora "con cautela los datos de paro registrado y afiliación publicados hoy por el Ministerio de Trabajo" e insiste en que "aunque el número de desempleados en la región ha bajado en 284 personas hasta situarse en 12.157, hay un estancamiento preocupante: mientras el paro en España cae a un ritmo anual del 6,20%, en La Rioja apenas lo hace un 2,29%".

Para CCOO, "estos datos oficiales confirman que nuestra comunidad está perdiendo el tren de la recuperación laboral respecto al resto del país" y considera que "pese a que la afiliación ha crecido en 824 personas (alcanzando los 143.329 cotizantes), este dinamismo es insuficiente y está excesivamente ligado a la temporalidad del sector servicios".

"No podemos conformarnos con cifras que dependen de campañas estacionales, el modelo productivo riojano sigue mostrando debilidades estructurales que afectan especialmente a las mujeres y a los mayores de 45 años, colectivos que no están percibiendo esta supuesta mejora", dicen.

Desde CCOO La Rioja "insistimos en la necesidad de aprovechar la buena marcha de la afiliación a la seguridad social para profundizar en la estabilidad laboral y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en empleo estable y de calidad para todos los trabajadores y trabajadoras de la región".