Paro.- La FER destaca que registra en el último año 62 desempleados menos y 2.494 afiliados más a la Seguridad Social

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha destacado este martes los "buenos resultados mensuales y tendencia interanual positiva en La Rioja", según revelan los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, que han difundido hoy las cifras de empleo correspondientes al mes de mayo.

En cuando al empleo, la región registró 177 parados menos al cierre de mayo y 62 desempleados menos que hace un año en esta misma fecha.

Todos los sectores de actividad se comportan de manera positiva, aunque los servicios siguen empujando del empleo (-139), junto con la industria (-35), la agricultura (-9) y la construcción (-5).

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social sigue registrando récords de afiliación, que en España ya superan ampliamente los 22 millones de cotizantes.

La Rioja contabiliza 146.011 afiliados a la Seguridad Social. El dato mensual es muy bueno, con 2.682 cotizantes nuevos en un solo mes, y 2.494 afiliados más que hace un año en la misma fecha.

Los datos del mes de mayo, dicen los empresarios riojanos, "demuestran la fortaleza de pymes y autónomos en un contexto nacional e internacional complicado, con unos precios energéticos al alza y una situación de máxima incertidumbre por la inestabilidad mundial que provocan los conflictos abiertos".

Dentro de esta complejidad, "uno de los principales valores de La Rioja es la capacidad de sus empresas para adaptarse a las situaciones críticas que normalmente provocan la diversas situaciones y movimientos geopolíticos, problemas de suministros, dificultades en el transporte internaciones, aumento de los costes, etc..."

Por eso, consideran que "es una gran noticia que nuestra comunidad autónoma haya bajado de los 12.000 desempleados, aunque seguimos con la paradoja de la falta de personal para trabajar en la práctica totalidad de los sectores, tanto en perfiles especializados o técnicos y oficios, como en tareas de generales". "Como siempre decimos, es fundamental seguir apoyando la actividad empresarial", finalizan desde la FER.