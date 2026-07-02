Paro.- La FER observa "algunos altibajos" en las cifras del empleo del mes de junio en La Rioja

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresas de La Rioja (FER) ha destacado este jueves que "La Rioja ofrece algunos altibajos" en las cifras del empleo del mes de junio".

Así, la patronal señala que "el desempleo subió al cierre del mes de junio en 47 personas y hubo un descenso de 835 cotizantes a la Seguridad Social, datos negativos en un mes en el que sigue su habitual impulso el sector de los servicios".

En junio "también bajo el paro en la industria (-12) y en la construcción (-11), mientras que aumentó en 57 personas en el sector agrario".

Indica la FER que "el balance interanual tiene un aspecto favorable y es que están registrados como afiliados a la Seguridad Social 2.132 personas más que hace un año".

Sin embargo, "el balance anual del empleo rompe una tendencia positiva en estos meses atrás, porque hay 216 desempleados más que hace un año en estas mismas fechas".

La Rioja, destaca la Federación, contabiliza 12.027 parados y una tasa del 7,3%, que sigue siendo una de las más reducidas de entre las regiones españolas.

Con todo, apunta que "los datos del paro revelan que las empresas, pymes, autónomos y microempresas continúan atravesando dificultades en varios frentes".

"Seguimos afectados por la carestía de suministros y materias primas, los precios de las energías, -que parece continuarán al alza-, los costes laborales y propios de la actividad y muchas dificultades para la contratación de personas en casi todos los sectores empresariales, a pesar del paro existente", dicen.

A esto, "hay que añadir una situación internacional que sigue dominada por los conflictos bélicos, los problemas del transporte marítimo mundial y un contexto generalizado de incertidumbre comercial y política, que es poco propicio para seguir creciendo y desarrollándose".

"Y en el ámbito interno nacional, tampoco ayuda una evidente debilidad institucional y política, que no contribuye a crear un marco de estabilidad, certidumbre y confianza, lo que genera inseguridad para las empresas", finalizan desde la patronal riojana.