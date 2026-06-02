LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USO La Rioja ha señalado este martes que el mercado laboral de La Rioja cerró el mes de mayo con un total de 11.980 personas desempleadas, tras registrar un descenso de 177 personas (-1,46%) respecto al mes anterior.

"Si bien la cifra supone una mejora, el descenso anual es de apenas 62 personas (-0,51%)", lo que para USO La Rioja "evidencia un estancamiento en la creación de empleo de calidad en la comunidad".

Desde el sindicato se señala que "la mejora mensual está ligada principalmente al sector Servicios, donde el paro bajó en 139 personas, impulsado por el inicio de las campañas estacionales".

Según las fuentes, esta bajada sostenida oculta una realidad preocupante: "el aumento de los 'demandantes de empleo ocupados', personas que, aunque tienen un contrato, siguen buscando trabajo porque el actual es precario, con jornadas parciales o salarios que no cubren sus expectativas ni el coste de la vida".

"La calidad del empleo es la 'cara b' de esta bajada. No podemos hablar de éxito cuando la parcialidad se ha convertido en la reina de la nueva contratación", sostienen desde la organización sindical.

Los datos de mayo vuelven a subrayar "la desigualdad estructural" en La Rioja, con un desempleo que "sigue teniendo rostro femenino": hay 7.267 mujeres en paro frente a 4.713 hombres.

Además, "mientras el paro bajó de forma generalizada, el colectivo extranjero en la región vio cómo su cifra de desempleados subía un 0,64% en el último mes, alcanzando las 2.354 personas".

En cuanto a los jóvenes riojanos menores de 25 años, el mes cierra con 877 desempleados. USO advierte que "la mejora en este colectivo suele ser esporádica, vinculada a contrataciones temporales para el verano que no garantizan una inserción laboral sólida".

7 DE CADA 10 CONTRATOS SON TEMPORALES

En el apartado de contratación, en La Rioja se firmaron 10.799 contratos en mayo. Sin embargo, "la temporalidad sigue siendo la tónica dominante": 7.416 contratos fueron de carácter temporal (casi el 69%), frente a los 3.383 indefinidos registrados.

Ante este escenario, USO La Rioja insta a las administraciones y patronales a:

"Revisar los fallos estructurales del mercado laboral que fomentan la parcialidad involuntaria".

"Garantizar mejoras salariales generalizadas para recuperar el poder adquisitivo perdido ante el precio de los productos básicos".

"Apostar por la reducción de la jornada, respondiendo a la tendencia actual de un mercado laboral que ya 'grita' la necesidad de mayor estabilidad frente a los trozos de empleo".

"Necesitamos legislación que mejore la vida de las personas y que no se quede solo en el debate político estéril", concluyen desde el sindicato.