El Partido Popular de Arnedo solicita formar parte de la Mesa de Trabajo del Sector del Mueble

El portavoz del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio - PP DE ARNEDO

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo ha solicitado al equipo de Gobierno su incorporación a la Mesa de Trabajo del Sector del Mueble, un foro en el que actualmente participan representantes del Gobierno municipal y de las principales empresas del sector, con el objetivo de contribuir al análisis de los retos y oportunidades de una actividad estratégica para el desarrollo económico de la ciudad.

Desde el PP de Arnedo consideran que la industria del mueble representa un importante reto de ciudad y una oportunidad de crecimiento que requiere la implicación de todos los agentes vinculados a ella.

Por ello, el Grupo Municipal Popular trasladó en la última sesión de pleno, celebrada el 27 de mayo, su voluntad de participar en este espacio de trabajo para compartir ideas e iniciativas que contribuyan a mejorar su competitividad y consolidar su proyección de futuro.

En este sentido, el Partido Popular ha solicitado que su incorporación a esta mesa de trabajo se produzca de cara a la próxima reunión, en la que está prevista la asistencia de la consejera de Industria del Gobierno de La Rioja, Belinda León.

Los 'populares' consideran que este foro constituye "una herramienta útil para conocer de primera mano la realidad del sector, analizar sus necesidades y estudiar de manera conjunta medidas que favorezcan su desarrollo".

El PP recuerda que, a finales del pasado año, su presidente y portavoz, Jesús Rubio, junto al diputado regional en el Parlamento, Toño Eguizábal, visitó las principales empresas del mueble de la ciudad para conocer su situación y los desafíos a los que se enfrentan.

Fruto de esos encuentros, el PP de Arnedo trasladó las peticiones que le formularon al Gobierno de La Rioja.

Entre esas propuestas, destaca la implantación en la ciudad de una titulación profesional vinculada a la industria del mueble, una cuestión que consideran fundamental para garantizar el relevo generacional y la disponibilidad de profesionales cualificados.

Asimismo, desde el Partido Popular se ha solicitado al Gobierno de La Rioja un análisis específico sobre la situación actual del sector en Arnedo que permita identificar actuaciones dirigidas a impulsar su crecimiento.

"Estamos ante un desafío que debe abordarse con ambición y visión de futuro. Por eso creemos que debemos estar presentes en los espacios donde se están definiendo las medidas y estrategias para su futuro", señala el portavoz del Partido Popular de Arnedo, Jesús Rubio.