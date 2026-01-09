El Partido Riojano pide ampliar una semana el plazo para justificar las chiquibecas de julio de 2025

Archivo - Guardería - AYTO - Archivo

LOGROÑO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Riojano ha reclamado al Ayuntamiento de Logroño la ampliación del plazo administrativo para justificar el pago de las ayudas al primer ciclo de Educación Infantil, conocidas como chiquibecas, correspondientes al mes de julio de 2025, ante el escaso margen que están teniendo muchas familias para completar el trámite.

El plazo para justificar estas ayudas se abrió el pasado 26 de diciembre de 2025 y finaliza el próximo 13 de enero. Sin embargo, numerosas familias beneficiarias han recibido la notificación postal esta misma semana, disponiendo de un margen muy reducido para solicitar la factura a los centros infantiles y presentarla en el Ayuntamiento dentro del plazo establecido.

Desde el Partido Riojano "tenemos que recordar que el servicio postal municipal tuvo que suspenderse el pasado mes de diciembre por impago y no se reanudó hasta finales de año, lo que podría haber generado retrasos en el envío de notificaciones a los beneficiarios".

Por este motivo, desde el grupo regionalista "solicitamos ampliar el plazo para presentar los justificantes al menos una semana, con el fin de garantizar que todas las familias puedan completar el trámite". En total son 696 los beneficiarios de las chiquibecas, con importes que oscilan entre los 200 y 260 euros.

Son ayudas que tienen como finalidad sufragar parte del coste que asumen las familias por la escolarización de sus hijos en centros infantiles durante el mes de julio, un periodo que no está cubierto por el bono infantil del Gobierno de La Rioja.

El Partido Riojano recuerda asimismo que ya trasladó en 2023 al pleno municipal una petición para que "el pago de estas ayudas se realizara con la mayor agilidad posible y no se demorara más allá del mes de septiembre, con el objetivo de aliviar la carga económica que supone para muchas familias la vuelta al curso escolar".

Sin embargo, dos años después "sigue sin agilizarse el pago de esta ayuda, que muchas familias recibirán con un retraso de más de medio año, a pesar de que la convocatoria se aprobó en marzo de 2025".