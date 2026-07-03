'Pasea La Rioja' inicia su programación de verano con visitas guiadas en Arnedillo, Alfaro y Enciso

El Gobierno de La Rioja inicia la programación de verano de 'Pasea La Rioja' con visitas guiadas en Arnedillo, Alfaro y Enciso - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, estrena este fin de semana la programación de verano de 'Pasea La Rioja', que este año lleva por lema 'Paisajes a la sombra'.

Una propuesta que invita a descubrir el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la región mediante experiencias interpretativas diseñadas para todos los públicos.

Así, la programación se estrenará mañana, día 4, con la actividad 'Siéntete como eremita', una visita guiada a la cueva del Ajedrezado y a los lagares rupestres de Santa Eulalia, en Arnedillo.

La propuesta invita a descubrir dos de los secretos mejor conservados de La Rioja Baja a través de un recorrido por la Alta Edad Media entre cuevas excavadas en la roca, nichos y geometrías singulares que permiten conocer la espiritualidad y la forma de vida de las antiguas comunidades eremíticas.

El itinerario finalizará con la visita a los lagares rupestres, un ejemplo de la ingeniería ancestral vinculada a la tradición vitivinícola de estas tierras.

También mañana, sábado, tendrá lugar la actividad 'Un paseo entre cigüeñas', un paseo interpretativo urbano en Alfaro que permitirá conocer de cerca una de las especies más emblemáticas.

Desde el Centro de Interpretación de los Sotos de Alfaro, los participantes descubrirán el valor de la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, refugio y fuente de alimentación para numerosas especies. Posteriormente, se visitará una de las colonias de cigüeña blanca más numerosas de Europa.

El domingo, 5 de julio, en Enciso tendrá lugar la actividad 'Guardianes del tiempo: fósiles en Enciso', una visita guiada de carácter paleontológico que permitirá explorar el yacimiento de Valdecevillo y conocer la riqueza geológica y paleontológica.

La jornada comenzará con una visita al Centro Paleontológico de Enciso, donde se podrán observar restos fósiles de preservación excepcional y un audiovisual que contextualiza este importante patrimonio paleontológico.

Posteriormente, se visitará la Plaza Mayor para contemplar el reloj autómata y, finalmente, se realizará un recorrido por el yacimiento de Valdecevillo para descubrir las icnitas y las reconstrucciones de dinosaurios a tamaño real.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la web https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono al 608 339 319.