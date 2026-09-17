'El Paseíllo', De Antonio Prieto García, Obra Ganadora Del XXIV Certamen De La Peña Taurina El Quite - EL QUITE

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La obra 'El Paseíllo' (óleo sobre lienzo) del pintor sevillano, Antonio Prieto García, ha resultado ganadora del XXIV certamen de pintura de la Peña Taurina 'El Quite'.

Así lo ha decidido el jurado compuesto por la pintora, Isabel Gómez Maza, el pintor y ganador del XXIII certamen pintura taurina, Miguel Soro, el jefe de Promoción Cultural de la Dirección General de Cultura, Gabriel Santos, la concejala del Ayuntamiento de Logroño, Rosa Fernández, los periodistas de TVR y Diario La Rioja, Isabel Virumbrales, y Europa Press, Rubén López Galilea, y los integrantes de la peña El Quite, María Eizaga, Carlos Martínez Elías, Alejandro Lerena Martínez.

La exposición con todas las obras seleccionadas de este certamen se inaugura este jueves y se puede visitar hasta el 4 de octubre en la sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño de martes a viernes de 17,30 a 20,30 y sábados, domingos y festivos de 12,00 a 14,00 y de 17,30 a 20,30.

Igualmente junto con esta exposición se inaugura la muestra 'Entre Capotes y Barricas, 3 miradas valencianas', que expone obras de Miguel Soro, Pepe Castells y Antonio Climent y que ha sido comisariada por el propio Soro. Los tres, miembros de un grupo artístico AireLiureArte.