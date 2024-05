Paseo con perros guía, objetos en relieve y visita a Santo Domingo, en la Semana del Grupo Social ONCE en La Rioja

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un paseo con perros guía, una exposición de objetos en relieve para personas ciegas son algunas de las actividades incluidas en la Semana del Grupo Social ONCE en La Rioja, que se celebrará del 15 al 18 de mayo. El objetivo es dar a conocer a la sociedad riojana, la labor que se desarrolla en favor de las personas ciegas o con otras discapacidades.

El miércoles, 15 de mayo, a las 9 horas, en la Universidad de La Rioja, la delegada de la ONCE y la coordinadora de la oficina de Inserta Empleo de la Fundación ONCE, Arantxa Alonso, impartirán una charla, dirigida a estudiantes de segundo curso del grado de Trabajo Social, en la que compartirán las acciones que desde Inserta Empleo se llevan a cabo en cuanto a la intermediación laboral con las personas con discapacidad.

Este mismo día, en la Delegación de la ONCE en La Rioja (calle Chile, número 31, Logroño), de 10 a 12 horas, las personas afiliadas a la ONCE podrán disfrutar de 'El rincón del relieve de la tifloteca', una exposición de maquetas y cuadros que podrán tocar.

El jueves 16 de mayo, a las 12 horas, en el centro tecnológico de la Universidad de La Rioja, miembros de Ilunion Accesibilidad impartirán dos charlas, dirigidas al alumnado del grado de Ingeniería informática y a los trabajadores que se ocupan del mantenimiento de los sistemas informáticos de la Universidad.

Este mismo jueves, los trabajadores de la Delegación de la ONCE en La Rioja están convocados a un desayuno a ciegas que se celebrará con la colaboración de la asociación Cocinar a Ciegas, de 10 a 12 horas.

El viernes 17, a las 11 horas, tendrá lugar un paseo con perros guía por Logroño, en el que las personas ciegas usuarias de estos canes partirán de la Plaza del Ayuntamiento, siguiendo por el Palacete de la Presidencia del Gobierno Regional, Delegación del Gobierno, para finalizar en el Parlamento de La Rioja. Con esta acción se quiere visibilizar la labor de estos perros que facilitan la autonomía y la seguridad de las personas ciegas.

El sábado día 18 de mayo se celebrará el Día del Grupo Social ONCE en La Rioja, en una jornada de encuentro que comenzará en Santo Domingo de La Calzada, sobre las 10,30 horas, en la que se visitará la Catedral de Santo Domingo, la torre de la Catedral, así como el Museo de relojes y campanas.

A las 14,30 horas tendrá lugar la comida de hermandad del Grupo Social ONCE en La Rioja, que se celebrará en el Restaurante del Campo de Golf de Cirueña y que contará con un acto institucional previo en el que intervendrán el vicepresidente del Consejo General de la ONCE, José Luis Pinto, la delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María martín, la concejala de participación ciudadana de Santo Domingo de la Calzada, Merche García, la presidenta del CERMI-La Rioja, Manoli Muro y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Javier Muñoz.